Lunedì 10 agosto la presentazione del Drappellone per il Palio di Siena dell’Assunta realizzato dall’artista Teodora Axente
- Contrada dell’Aquila, notizie e prossimi appuntamenti
- Meteo: il tempo a Siena ed in Toscana di oggi
- Palio di Castel del Piano: iniziato il conto alla rovescia
- Nicchio, Giustarini: “Per vincere serve un cavallo buono”
- Contrada della Torre, notizie e prossimi appuntamenti
- Palio, il Sindaco Fabio: “Siena rimane modello per la tutela del cavallo”
- Palio di Siena del 16 agosto 2026, tutti gli orari
- Drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto 2026, la presentazione lunedì 10
- Giraffa: “Ad agosto servono un grande cavallo e un fantino vincente”
- Contratti pubblici, la svolta dei rinnovi: più tutele, più efficienza, più valore al lavoro
Intervista al capitano del NIcchio Fabio Giustarini che apre all’arrivo di Tittia, ma senza escludere sorprese
PRIMO PIANO
Le previsioni del tempo per Siena e provincia, e tutta la Toscana, per la giornata di oggi, sabato 8 agosto
Accordi rinnovati e tempi di stipula ridotti: il nuovo ciclo contrattuale rafforza il potere d’acquisto dei dipendenti pubblici
Paolo Conticini ha emozionato il pubblico di Sboccia l’Estate, alternando ironia, ricordi e momenti di intensa umanità.
Farmacie di turno oggi, giovedì 6 agosto, a Siena e provincia. Tutte le farmacie in provincia di Siena
A San Gimignano agevolazione per la Tari per i nuclei con Isee fino a 9.796 euro e per le famiglie numerose.
Partito il cantiere per ultimare la riqualificazione di via Romana a Staggia. Investimento finale di circa 70 mila euro
L’inaugurazione del primo risultato concreto del progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Poggibonsi
Ultima giornata per il festival dedicato ai linguaggi della scena contemporanea: a san Gimignano in scena Gli indistinti confini
Via libera a Chianciano al regolamento per il recupero degli immobili dismessi, la riqualificazione dell’area termale e nuovi investimenti
Approvato il Piano Economico Finanziario della TARI ad Asciano. Per le famiglie le tariffe cresceranno di meno dell’1%.
A Poggibonsi il quinto appuntamento della rassegna culturale gratuita. In programma altri cinque eventi tra concerti, rap e arte.
I lavori partiranno a fine 2027. Proseguono anche gli interventi di ammodernamento dell’ospedale di Campostaggia.