Virtus Siena, super esordio al PalaCorsoni: Viterbo battuta 74-61

VIRTUS SIENA – STELLA AZZURRA VITERBO 74-61 (14-15; 33-34; 58-45)

VIRTUS: Paganotto, Bianchi 4, Ense 8, Etame 14, Camparevic 2, Cini 2, Agostini 1, Coti Zelati 3, Milani, Sirri 13, Cazzanti 27, Tasselli. All. Totaro

VITERBO: Calvi 1, Fiusco 9, Bertini 8, Giancarli 2, Moretti ne, Meroi, Arques 9, Bastone 23, Casanova, Ousman 9. All. Saputo

Grandissima vittoria per la Virtus che all’esordio casalingo guadagna i primi due punti della stagione contro Viterbo. Una prestazione sensazionale e a tutto tondo dei rossoblu, capaci di mantenere alta l’intensità e l’aggressività per tutti i 40 minuti, prendendo il vantaggio in un terzo quarto perfetto e portandolo fino alla sirena finale.

Buon avvio della Virtus che entra in campo aggressiva e concentrata contro una Viterbo che, guidata da Bastone, prende però il primo vantaggio 7-11. I rossoblu trovano buone soluzioni offensive e rimangono attaccati alla partita grazie anche a un’ottima difesa, attenta e aggressiva, che dà vita a un primo quarto a punteggio basso ma funzionale per il gioco dei virtussini. Subito prima della sirena finale, nell’ultimo possesso, Ense ruba il pallone e in contropiede segna il canestro del 14-15 finale.

È lo stesso Ense ad aprire la seconda frazione con una tripla che fa esplodere il PalaCorsoni. La Stella Azzurra prova a scappare, ma la Virtus non molla e rimane aggrappata con i canestri di Cazzanti, che con due triple permette ai ragazzi di coach Totaro di prendere di nuovo il vantaggio. Viterbo si affida al gioco sotto ai tabelloni, in particolare di Ousman, ma l’ultimo squillo è ancora dei virtussini, che finiscono il secondo quarto in fotocopia al primo: nell’ultimo possesso Etame ruba il pallone e in contropiede segna sulla sirena il canestro del 33-34 di metà gara.

Il terzo quarto si apre con 5 punti in fila di Cazzanti, antipasto di quanto farà vedere nella frazione. Il numero 24, infatti, si prende sulle spalle l’attacco virtussino, fa il panico nella difesa viterbese e spacca la partita a suon di canestri, dando ai rossoblu la doppia cifra di vantaggio. Carichi di entusiasmo, i ragazzi di coach Totaro proseguono lungo il ritmo offensivo trovato, chiudendo il periodo sul 58-45.

Nell’ultimo quarto si alza l’intensità difensiva, tanto che nei primi minuti entrambe le sqiadre rimangono a secco. La tripla di Coti Zelati dà il +17 alla Virtus, mentre Viterbo prova il tutto per tutto alzando ritmo e intensità, ma i rossoblu sono bravi a gestire i possessi nel finale, traghettando la partita fino alla sirena finale che suona sul 74-61.