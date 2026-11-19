“Il nuovo Piano strutturale di Siena rappresenta un’occasione importante per immaginare il futuro della città. Ma una strategia urbanistica non può limitarsi a governare il territorio: deve indicare una direzione di sviluppo, mettere in relazione le risorse, costruire opportunità e rispondere ai bisogni delle persone.” Così interviene il consigliere comunale del Partito Democratico di Siena, Alessandro Masi.

“Il primo problema – prosegue Masi – è il tempo. Il procedimento è iniziato nel gennaio 2020 e per anni ci è stato annunciato che il Piano sarebbe stato approvato entro il 31 gennaio 2025. Una scadenza mancata, alla quale sono seguite le salvaguardie urbanistiche.

Un ritardo che non è soltanto burocratico: chi arriva tardi rischia di perdere il futuro.

C’è poi una questione di metodo. La partecipazione dei cittadini e il confronto con le istituzioni del territorio non possono ridursi a una richiesta formale di contributi. Partecipare significa confrontarsi, condividere una visione e verificare quanto le proposte ricevute abbiano effettivamente contribuito alle scelte. Da questo punto di vista, il Piano segna un passo indietro rispetto al precedente percorso di area senese, che aveva costruito un quadro conoscitivo e una prospettiva condivisa con i Comuni contermini.

È il Piano della «piccola Siena»: quello del Comune, non quello del capoluogo. Mancano un confronto strategico con Sovicille sull’aeroporto, una visione integrata del sistema delle scienze della vita che comprenda anche Rosia, una lettura delle relazioni ambientali con la Val di Merse e le Crete senesi, delle nuove aree produttive dei Comuni di Asciano, Rapolano, Castelnuovo e Monteriggioni e delle infrastrutture che collegano il territorio. Non si può programmare il futuro di Siena ignorando il contesto nel quale la città vive e opera. L’area senese esprime una potenzialità demografica, economica e sociale che supera ampiamente i confini comunali.

Anche la mobilità avrebbe richiesto una visione preliminare e integrata. Il PUMS adottato nel 2021 non è mai stato approvato e proprio durante l’iter del Piano strutturale ne è stata avviata la revisione. Le scelte urbanistiche dovrebbero essere costruite insieme a quelle sulla mobilità, non precederle. Parcheggi scambiatori, percorsi pedonali e ciclabili sono utili, ma funzionano soltanto se accompagnati da un trasporto pubblico efficiente e accessibile, capace di collegare i quartieri al centro storico.

Sul piano urbanistico è apprezzabile la riduzione delle espansioni rispetto al Piano del 2007 e la scelta di privilegiare il recupero e la riqualificazione dell’esistente. Ma il 2024 ci ha ricordato, con le criticità idrauliche e lo sciame sismico, quanto siano importanti la sicurezza del territorio, la gestione delle acque, il contrasto all’impermeabilizzazione dei suoli e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

La sostenibilità ambientale, tuttavia, non basta. Il centro storico rischia di trasformarsi progressivamente in uno scenario turistico, perdendo residenti, attività e funzioni quotidiane. Occorrono politiche per riportarvi cittadini e lavoro, sostenere il commercio di vicinato e garantire servizi essenziali accessibili nei quartieri. La qualità urbana non si misura soltanto nella bellezza degli spazi, ma nella possibilità concreta di viverli.

Anche il territorio aperto ha bisogno di un governo più attento e diffuso, fondato sulla manutenzione del paesaggio e sulla rigenerazione dei piccoli sistemi insediativi. Agricoltura, cultura, turismo, tutela del suolo, biodiversità e formazione possono diventare componenti di nuove economie integrate, capaci di contrastare l’abbandono.

Il Piano – afferma Alessandro Masi – prevede 156.860 metri quadrati di superfici edificabili, con una prevalenza di funzioni direzionali e di servizio, seguite da residenza, attività produttive, commercio e ricettività. A fronte di una crescita demografica teorica contenuta, colpisce il dato dei 7.235 alloggi non occupati, pari al 22,2% del patrimonio abitativo. Prima di immaginare nuove espansioni, occorre dunque interrogarsi su come rimettere in circolo il patrimonio esistente. In questo quadro, il patrimonio pubblico del diritto allo studio, insieme alle strutture da recuperare, rappresenta una risorsa strategica per attrarre studenti e sostenere le nostre due Università. Occorre infine attenzione allo sport come mix funzionale ricettivo- culturale: nel senso che, rispetto al servizio pubblico ‘albergo’, la funzione ricettiva, con tutte le sue possibili torsioni, non sempre produce ricchezza diffusa e pesante e garantisce la vivibilità della Città.

La vera debolezza del Piano, però, è un’altra: manca una strategia altrettanto forte sulla sostenibilità economica e sociale. Siena deve affrontare stagnazione demografica, denatalità, difficoltà occupazionali e perdita di potere d’acquisto. La manutenzione della città, la qualità dei servizi pubblici e il miglioramento della mobilità richiedono risorse che il solo bilancio comunale non può continuare a sostenere.

Serve quindi una politica di fiscalità e perequazione urbanistica che coinvolga anche i privati beneficiari delle trasformazioni edilizie nella manutenzione e nella qualità collettiva della città. Oneri di urbanizzazione e opere a scomputo non bastano più. Il Comune deve tornare a essere protagonista della progettazione, capace di guidare interventi complessi, promuovere concorsi di qualità e costruire accordi con cittadini e imprese.

Siena ha tutte le condizioni per tornare a svolgere un ruolo centrale: il Santa Maria della Scala, le Università, il Policlinico delle Scotte, i centri di ricerca sulle scienze della vita, il patrimonio storico e ambientale. Ma occorre una voce autorevole, insieme agli altri Comuni, alla Provincia e alla Regione, per completare le infrastrutture strategiche, a partire dal raddoppio ferroviario della linea Poggibonsi-Siena. Vanno chiesti i finanziamenti al Governo!

Non dobbiamo avere paura di parlare di crescita, sviluppo, produzione e manifattura. La vicenda Beko e la volontà dei lavoratori di difendere il futuro industriale del territorio ci ricordano quanto sia importante creare occupazione stabile e nuove opportunità.

La ricchezza più grande di Siena, in fondo, non è il suo patrimonio immobiliare, ma sono i suoi cittadini: l’energia dei giovani e la generatività degli anziani, il patrimonio di conoscenze, esperienze e solidarietà custodito nelle Contrade e nel terzo settore.

Il nuovo Piano strutturale deve ripartire da qui – conclude il consigliere comunale del Partito Democratico di Siena, Alessandro Masi -. Non basta una città ecologicamente sostenibile se non è anche economicamente vitale e socialmente inclusiva. Siena deve riappropriarsi della responsabilità di capoluogo e costruire con il suo territorio un nuovo Patto per la crescita. Perché la sostenibilità non sia soltanto conservazione, ma diventi la capacità di generare futuro.”