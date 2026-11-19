Un sostegno economico ai cittadini che, per motivi di lavoro o di studio, sono costretti a spostarsi quotidianamente fuori dal territorio comunale, affrontando i costi legati agli spostamenti e al progressivo aumento dei prezzi dei carburanti. È questo l’obiettivo del nuovo Bonus carburanti promosso dal Comune di Cetona, attraverso un contributo economico una tantum a fondo perduto rivolto ai lavoratori e agli studenti pendolari residenti nel territorio comunale.

L’intervento, promosso dalla Giunta comunale, prevede una dotazione finanziaria complessiva di 5.000 euro e intende contribuire ad attenuare l’impatto economico del caro carburanti sulle famiglie, con particolare attenzione alle fasce di reddito più contenute. Il contributo è riservato ai residenti che utilizzano un veicolo a motore di propria proprietà, intestato al richiedente, per raggiungere una sede di lavoro o di studio situata al di fuori del Comune di Cetona.

Possono accedere alla misura i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato, i professionisti titolari di partita IVA e i collaboratori coordinati e continuativi, purché abbiano la sede ordinaria, abituale o prevalente della propria attività fuori dal territorio comunale. Sono ammessi anche gli studenti che raggiungono la sede dei propri studi con un veicolo a motore a loro intestato, nel rispetto dei requisiti previsti dall’avviso. Per tutte le categorie è necessario essere residenti a Cetona alla data di pubblicazione del bando e disporre di un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 20.000 euro.

L’importo del contributo varia in base alla situazione economica del richiedente: sono previsti 200 euro per chi presenta un ISEE fino a 15.000 euro e 120 euro per chi rientra nella fascia compresa tra 15.000,01 e 20.000 euro. Il beneficio è personale e può essere riconosciuto anche a più componenti dello stesso nucleo familiare, qualora ciascuno possieda autonomamente i requisiti richiesti. Nel caso in cui le domande ammissibili superino le risorse disponibili, sarà data precedenza ai richiedenti con il valore ISEE più basso; a parità di indicatore economico, farà fede l’ordine di arrivo delle domande al protocollo comunale.

Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 13:00 di martedì 15 dicembre 2026. La domanda, compilata e sottoscritta, dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta, tra cui l’attestazione ISEE e la copia del libretto di circolazione del veicolo. Per i lavoratori dipendenti è necessario allegare anche il contratto di lavoro, mentre per i professionisti e i collaboratori sono previste specifiche documentazioni relative all’attività svolta e alla sede lavorativa. Gli studenti dovranno presentare la documentazione che attesta l’iscrizione all’istituto o all’università fuori dal Comune di Cetona e gli ulteriori documenti indicati nell’avviso.

L’avviso pubblico integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Cetona, nella sezione dedicata alle novità e agli avvisi.