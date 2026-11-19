Ripensare gli spazi pubblici del centro storico di Siena in chiave green attraverso soluzioni capaci di integrare natura, patrimonio architettonico e sostenibilità ambientale. È questo l’obiettivo di “Quattro prati nel Campo. Rinaturalizzare gli spazi pubblici nel tessuto storico di Siena”, il workshop promosso dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Fo.Cu.S. della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il Comune di Siena, in programma dal 16 al 21 novembre.

L’iniziativa coinvolge quindici studenti di architettura, coordinati dal professor Andrea Iacomoni, impegnati nell’elaborazione di proposte progettuali dedicate a quattro piazze del centro storico: San Francesco, Sant’Agostino, Santa Maria dei Servi e San Domenico. L’obiettivo è valorizzare questi luoghi senza interventi strutturali invasivi, migliorandone la vivibilità, l’accessibilità e la qualità ambientale, attraverso una maggiore integrazione tra spazi pavimentati e aree verdi.

Il workshop si inserisce in un percorso di collaborazione tra il Comune di Siena e la Sapienza Università di Roma avviato da alcuni anni e recentemente rinnovato per altri quattro. Un rapporto che ha già portato allo sviluppo di studi e attività di progettazione su diverse aree cittadine, dalle valli verdi alla Fortezza, dalla Lizza al Terzo di Camollia, e che proseguirà nel 2027 con la Winter School in Spessori Urbani e Territoriali, dedicata al rapporto tra patrimonio, paesaggio e ambiente costruito.

“La sfida – sottolinea l’assessore all’ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi – non è semplicemente aumentare le superfici verdi, ma fare in modo che la natura diventi parte integrante del progetto urbano, migliorando la qualità degli spazi pubblici e contribuendo ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. È una visione che stiamo portando avanti con il Piano Urbano della Natura, con il progetto dei rifugi climatici e con le iniziative che intendiamo sviluppare insieme alle Contrade nell’ambito di Siena European Green Leaf 2027. Vogliamo che questo riconoscimento lasci alla città risultati concreti e duraturi. La collaborazione con Sapienza, recentemente rinnovata, è fondamentale: il confronto con il mondo universitario e con i giovani progettisti ci permette di guardare alla città con occhi nuovi, individuando soluzioni che rispettino la nostra identità e migliorino la qualità della vita”.

Il workshop si è aperto lunedì 16 novembre con i sopralluoghi nelle aree interessate e un incontro a Palazzo Patrizi, alla presenza dell’assessore Barbara Magi, del dirigente della direzione Territorio, Paolo Giuliani, del professor Andrea Iacomoni e dell’architetto Gianni Neri. Le attività proseguono con lezioni e laboratori di progettazione, mentre venerdì 20 novembre, nel pomeriggio, nella Sala di Palazzo Patrizi, è prevista la presentazione conclusiva delle proposte elaborate dagli studenti.

I risultati del workshop saranno inoltre raccolti in una pubblicazione internazionale edita da FrancoAngeli, contribuendo alla diffusione di nuove idee sulla valorizzazione degli spazi pubblici e del patrimonio storico e ambientale della città.