Innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle filiere agroalimentari saranno al centro dell’incontro “Dal dialogo alle priorità 2027”, in programma lunedì 23 novembre 2026 alle ore 16.30 presso il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, in via Valdimontone 1.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e condivisione del percorso realizzato da Siena Food Lab, il progetto che promuove l’innovazione e la sostenibilità del sistema agroalimentare del territorio, favorendo il dialogo tra imprese, ricerca e istituzioni.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione dei risultati del percorso di ascolto delle filiere e delle attività progettuali per il 2027, con l’obiettivo di individuare esigenze, opportunità e nuove direttrici di sviluppo per il comparto agricolo senese. Un appuntamento che mette al centro le imprese e le loro esperienze, nella convinzione che l’innovazione possa generare valore soprattutto quando nasce dal confronto diretto con chi opera quotidianamente sul territorio.

Il percorso di Siena Food Lab: innovazione, formazione e sostenibilità

Nel corso degli ultimi anni, Siena Food Lab ha consolidato il proprio ruolo di riferimento per la diffusione di strumenti e competenze a sostegno dell’innovazione agricola, accompagnando le aziende nell’adozione di nuove tecnologie, nella transizione verso modelli produttivi più sostenibili e nello sviluppo di opportunità di crescita.

Siena Food Lab: i numeri dell’innovazione, della formazione e della sostenibilità

I risultati raggiunti nel 2026 dalla Fondazione Siena Food Lab testimoniano un impegno concreto a sostegno dell’innovazione, della sostenibilità e della crescita delle competenze nel settore agroalimentare del territorio senese.

Sul fronte della digitalizzazione e dell’agricoltura di precisione, 68 aziende hanno beneficiato della piattaforma digitale Agricolus, mentre 46 imprese hanno avuto accesso agli strumenti agrometeorologici NET SENSE, tecnologie a supporto di una gestione più efficiente e consapevole delle attività agricole.

A queste si aggiungono 15 arnie intelligenti consegnate ad aziende del territorio nell’ambito della nuova linea di innovazione dedicata all’apicoltura con la tecnologia di Melixa.

Altra attività interessante di innovazione e trasferimento tecnologico le analisi chimiche fisiche per l’attribuzione di un attestato di origine geografica della produzione dell’olio svolto in oltre 10 aziende della provincia di Siena e oltre 15 nella provincia di Grosseto.

Particolarmente significativo anche l’investimento nella formazione e nel trasferimento delle conoscenze che nell’anno 2025 ha visto attivarsi con 6 percorsi e iniziative formative dedicati a temi strategici quali cambiamenti climatici, agricoltura, sostenibilità d’impresa, nutraceutica, tracciabilità, apicoltura e analisi sensoriale. Tra questi, il corso “Cambiamenti climatici e agricoltura” ha coinvolto 43 studenti della scuola dell’Istituto Ricasoli, mentre il percorso AgriLab ha registrato la partecipazione di 48 studenti, per un totale di 91 partecipazioni studentesche ai due percorsi. Il nuovo programma dedicato a nutraceutica, tracciabilità e sensorialità alimentare si è sviluppato attraverso 5 incontri e 13 ore di formazione.

Attenzione anche all’apicoltura, con un corso tecnico-pratico articolato in 7 incontri e oltre 15 aziende del territorio, sempre nell’anno 2025, affiancato da un percorso di analisi sensoriale del miele che ha coinvolto oltre 25 persone svolti insieme ad Arpat.

Il collegamento tra università e mondo del lavoro si è rafforzato attraverso il coinvolgimento di 10 tirocinanti, 5 ragazze e 5 ragazzi, per complessive 3.000 ore di tirocinio, accompagnate da 24 ore di formazione specifica.

Sul versante della sostenibilità, nel 2025 sono stati inoltre pubblicati 4 Report di Sostenibilità, riferiti ai dati 2024 delle aziende coinvolte, a conferma dell’attenzione verso la misurazione e la valorizzazione delle performance aziendali.

A completare il quadro, 4 iniziative di divulgazione e confronto con il territorio e un’attività di comunicazione digitale che, nel 2025, ha visto la pubblicazione di 49 contenuti per ciascun canale social, con una comunità di 226 follower su Facebook e 761 su LinkedIn.

Numeri che restituiscono la dimensione di un progetto capace di integrare ricerca, innovazione tecnologica, formazione e sostenibilità, rafforzando il rapporto con il tessuto produttivo locale e ponendo le basi per definire, attraverso l’ascolto delle imprese, le nuove priorità di sviluppo per il 2027.

Dall’ascolto delle imprese alle nuove prospettive per il 2027

L’appuntamento del 23 novembre segna un ulteriore passaggio in questo percorso, ponendo al centro le esigenze espresse dalle aziende e dalle diverse filiere produttive.

Il confronto con gli operatori del settore costituisce infatti uno strumento fondamentale per orientare le attività future, individuare le innovazioni maggiormente rispondenti ai bisogni delle imprese e rafforzare la capacità del sistema agroalimentare locale di affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla competitività e alla sostenibilità.

L’incontro offrirà quindi l’occasione per condividere le priorità del 2027 e valorizzare le esperienze di chi sta già sperimentando nuove soluzioni nell’ambito dell’agricoltura di precisione, della digitalizzazione, della sostenibilità e dello sviluppo imprenditoriale.

Il programma dell’incontro

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Vanna Giunti, assessore del Comune di Siena, Angelo Riccaboni del Santa Chiara Lab e Riccardo Coppini, presidente della Fondazione MPS.

Seguiranno gli interventi di Angelo Riccaboni, dedicato alle prospettive della Fondazione Siena Food Lab, di Claudio Balestri, che presenterà i principali numeri e risultati di Siena Food Lab, e di Marco Forte, dell’incubatore X Combinator.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alle soluzioni con le aziende, attraverso testimonianze ed esperienze concrete legate all’agricoltura 4.0, alla digitalizzazione della filiera dell’olio, alla valorizzazione del territorio, all’apicoltura, alla sostenibilità e allo sviluppo delle filiere agroalimentari.

Un momento di dialogo diretto tra protagonisti del settore, pensato per far emergere risultati, bisogni e prospettive e contribuire alla definizione delle prossime attività progettuali.

L’iniziativa si concluderà con un aperitivo di networking, per favorire ulteriori occasioni di incontro e collaborazione tra aziende, istituzioni e operatori delle filiere agricole del territorio.