Un anticorpo monoclonale umano ha protetto modelli animali da infezioni del sangue causate da ceppi resistenti di Klebsiella pneumoniae. Lo studio, pubblicato su Nature, apre una nuova prospettiva per la ricerca sulle infezioni più difficili da curare. “È un risultato che ci dà fiducia. Un anticorpo riconosce un bersaglio preciso sul batterio. Questo ci permette di studiare un modo diverso di intervenire contro l’infezione”, spiega Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, in occasione della Settimana mondiale sull’antimicrobico-resistenza.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha indicato le infezioni gravi da batteri Gram-negativi multiresistenti, tra cui Klebsiella, come una priorità per lo sviluppo di nuovi antibiotici. “Gli antibiotici hanno salvato milioni di vite e continuano a farlo. Per anni abbiamo pensato che a ogni nuova resistenza avremmo potuto rispondere con un nuovo farmaco”, ricorda Rappuoli. Allo studio su Nature hanno contribuito ricercatori del team scientifico del Biotecnopolo e clinici dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. “Oggi l’intelligenza artificiale ci può aiutare a individuare le ipotesi più promettenti da verificare in laboratorio. La biologia produce una quantità di dati che nessun ricercatore potrebbe esaminare da solo”, spiega Rappuoli. “Con questi strumenti possiamo riconoscere relazioni che altrimenti ci sfuggirebbero e formulare ipotesi in tempi che fino a pochi anni fa erano impensabili.”

La ricerca può contribuire anche a ridurre il numero delle infezioni. I vaccini, dove disponibili, possono prevenire malattie per le quali altrimenti si dovrebbe ricorrere agli antibiotici. Una diagnosi più rapida può aiutare a scegliere prima la terapia appropriata. “La prevenzione è parte decisiva della soluzione. Serve anche uno sforzo culturale per promuovere un uso responsabile degli antibiotici nella medicina umana e veterinaria. L’Italia – conclude Rappuoli – ha scelto con lungimiranza di porre il contrasto all’antimicrobico-resistenza tra le priorità sanitarie della sua presidenza del G7 nel 2024. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ribadito l’urgenza di un impegno comune e la centralità dell’approccio One Health, che considera insieme la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente. La prevenzione delle infezioni negli ospedali, l’uso appropriato degli antibiotici negli allevamenti e la sorveglianza ambientale fanno parte della stessa risposta. L’Italia può oggi assumere un ruolo di capofila. Può promuovere reti tra ospedali e centri di ricerca di Paesi diversi per condividere i dati sulle infezioni resistenti e valutare nuove possibilità di cura. Se mettiamo insieme queste competenze fin dall’inizio, possiamo partire da una domanda che nasce in reparto e seguirla fino a una possibile terapia”.