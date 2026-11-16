Gap and the Cities: leggere le differenze per cambiare le città

Leggere le differenze per trasformare e orientare le scelte delle amministrazioni locali: è questo l’obiettivo di “GAP AND THE CITIES – Leggere le differenze, cambiare le città”, l’evento promosso dalla Provincia di Siena in collaborazione con Terre di Siena LAB e con la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, che si terrà il prossimo 18 novembre 2026, alle ore 9.30, presso la Sala del Consiglio del Palazzo del Governo (Piazza Duomo, Siena).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto PEACE 2 (Progettare E Animare Comunità Educanti 2), finanziato dall’Unione Europea tramite il PR FSE+ 2021–2027 della Regione Toscana. L’incontro rappresenterà il momento di restituzione pubblica del percorso sui Bilanci di Genere condotto in sei Comuni del territorio: Chianciano Terme, Chiusi, Poggibonsi, San Gimignano, Siena e Sinalunga. Il lavoro svolto ha permesso di definire una metodologia condivisa per analizzare la spesa e le politiche pubbliche in un’ottica di genere, con l’obiettivo di rendere il Bilancio di Genere uno strumento permanente di programmazione e valutazione locale.

Il programma dell’incontro

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Andrea Marrucci, Vice presidente della Provincia di Siena, e di Cristina Manetti, Assessora alla Cultura e alla Parità di genere della Regione Toscana. A seguire, Valentina De Pamphilis (Terre di Siena LAB) illustrerà le tappe del percorso sviluppato con PEACE 2. L’evento vedrà poi l’intervento di Donata Columbro, giornalista, scrittrice e divulgatrice, con lo speech intitolato “I Bilanci hanno un genere”, dedicato al ruolo strategico dei dati per far emergere i divari e interrogare le scelte amministrative. Il confronto proseguirà con la tavola rotonda “Dai dati alle politiche: cosa ci chiedono le città?”, un momento di approfondimento tra istituzioni, amministratori e tecnici sulle evidenze emerse dalle analisi e sulle azioni da mettere in campo per rispondere alle esigenze delle comunità.

Il progetto di comunicazione visuale

La giornata sarà anche l’occasione per lanciare GAP AND THE CITIES come progetto narrativo e visivo. Nato per tradurre i dati complessi dei Bilanci di Genere in un linguaggio accessibile e partecipativo, il progetto utilizzerà l’illustrazione per raccontare non solo le esperienze dei sei Comuni coinvolti, ma anche le future politiche per le pari opportunità promosse dalla Provincia di Siena. La campagna sarà illustrata da Margherita Moretti (Terre di Siena LAB) e da Domitilla Marzuoli, illustratrice e visual artist autrice delle opere visive del progetto.