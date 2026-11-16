VisMederi, primo Open Day per gli studenti di Siena e Poggibonsi

Si è svolto con grande partecipazione il primo Open Day promosso dalla Fondazione VisMederi ETS, che ha accolto oltre 50 studenti degli Istituti Roncalli di Poggibonsi e Tito Sarrocchi di Siena presso i laboratori VisMederi.

Una mattinata dedicata all’orientamento, alla divulgazione scientifica e alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dal settore delle scienze della vita.

L’incontro si è aperto con l’intervento di Veronica Cannucci, Direttore Generale della Fondazione VisMederi ETS, che ha illustrato le attività della Fondazione e il suo impegno nella promozione della cultura scientifica e nel dialogo con il territorio.

Sono poi intervenuti Alessandro Manenti, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione, e Carolina Bonifazi, membro del Comitato, seguiti da Margherita Leonardi, membro della Fondazione, e Giulia Roscia, Head of Ligand Binding Assays di VisMederi. I relatori hanno condiviso con gli studenti esperienze e competenze, approfondendo il ruolo della ricerca nell’innovazione e le opportunità professionali offerte dal settore.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stata la visita ai laboratori, durante la quale i ragazzi hanno potuto osservare da vicino strumenti, metodologie e attività svolte quotidianamente dai nostri professionisti.

Particolarmente apprezzato anche il confronto diretto con il personale scientifico: gli studenti hanno potuto porre domande sui percorsi universitari, sulle competenze richieste e sulle possibilità di carriera nel mondo della ricerca.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare le nuove generazioni alla scienza e rafforzare il legame tra scuola, formazione e mondo del lavoro.

Un ringraziamento a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, mettendo a disposizione tempo, professionalità ed esperienza per accompagnare gli studenti in questa giornata di scoperta.

Il successo di questa prima edizione è un ottimo punto di partenza: la Fondazione VisMederi ETS ha già dato appuntamento al 2027 per il secondo Open Day, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più studenti.