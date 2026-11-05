“Che scuola scelgo?” a Montepulciano: incontro per le terze medie

Venerdì 13 novembre 2026, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la Sala Ex Macelli di Montepulciano, in Piazza Moulins, si terrà l’incontro “Che scuola scelgo?”, rivolto alle famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado degli istituti scolastici della Valdichiana Senese, con l’obiettivo di condividere l’importanza di un consapevole percorso di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.

«La scelta della scuola superiore rappresenta un passaggio fondamentale non solo per il futuro formativo, ma anche per la crescita personale dei ragazzi e delle ragazze che oggi si trovano a frequentare la terza media – afferma l’Assessora all’istruzione, Lara Pieri – siamo soddisfatti di ospitare a Montepulciano, anche quest’anno, questo importante momento formativo che siamo sicuri sarà di grande aiuto per gli studenti e le loro famiglie».

Condotto da esperti orientatori del Centro Studi Pluriversum, il percorso stimolerà alcune riflessioni sul ruolo degli adulti nel supportare i giovani alla scelta della scuola superiore più aderente ai propri bisogni. L’incontro, aperto sia ai genitori che agli studenti e alle studentesse, sarà condotto con una modalità interattiva che consentirà ai partecipanti di diventare parte attiva della discussione e di poter condividere i propri spunti di riflessione. Al termine dell’incontro verranno inoltre presentate tutte le risorse ed iniziative che Regione Toscana mette a disposizione delle famiglie per il supporto alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi compilando un modulo online presente sul sito del Comune di Montepulciano:

https://forms.gle/NpwtSKefzGYpcjcP9 .

L’incontro è promosso dal Comune di Montepulciano, su iniziativa di Regione Toscana finanziata con risorse PR Toscana FSE+ 2021/2027 e promossa nell’ambito del progetto Giovanisì.