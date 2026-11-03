Giornata delle matricole all’Università per Stranieri di Siena

Venerdì 6 novembre 2026, a partire dalle ore 11.45, nell’Aula Magna “Virginia Woolf” dell’Università per Stranieri di Siena, si svolgerà la Giornata delle Matricole, un incontro interamente dedicato alle studentesse e agli studenti appena iscritte/i per dare loro il benvenuto in ateneo.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con gli interventi delle coordinatrici e dei coordinatori dei Corsi di Studio Triennali e Magistrali che forniranno informazioni sui piani di studio e risponderanno alle domande e ai dubbi. A seguire saranno presentate le opportunità di internazionalizzazione, oltre ai servizi del Diritto allo Studio Universitario della Regione Toscana e tanti altri approfondimenti sull’offerta didattica e culturale dell’Università per Stranieri di Siena.

Questo il programma della giornata:

Ore 11:45, aula magna: saluto del Rettore, del Direttore del Dipartimento, della Delegata all’Orientamento e dell’Assessore ai Rapporti con l’Università del Comune di Siena.

Ore 12:00, aula magna: incontro con le coordinatrici e i coordinatori dei corsi di studio triennali e a seguire spazio dedicato alle domande. In aula 1: incontro con le coordinatrici e i coordinatori dei corsi di studio magistrali e a seguire spazio dedicato alle domande.

Ore 13:00, aula magna: presentazione delle opportunità di internazionalizzazione di Ateneo (Erasmus+, mobilità extraeuropea, Doppi Titoli) e a seguire testimonianze sulle esperienze di mobilità internazionale di studentesse e studenti; presentazione dei servizi del Diritto allo Studio Universitario della Regione Toscana; presentazione dei servizi di Ateneo alle studentesse e agli studenti; intervento delle/dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti; presentazione dell’offerta delle lingue straniere; presentazione dei servizi bibliotecari. A seguire, spazio dedicato alle domande.

Ore 14:00, aula 9: aperitivo di benvenuto per le matricole.

Ore 15:00, aula magna: incontro sulla compilazione dei piani di studio.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile consultare le postazioni allestite nello spazio antistante l’aula magna e dedicate a: orientamento, tirocinio, accoglienza, biblioteca, mobilità internazionale, servizi alle studentesse e agli studenti, supporto per studentesse e studenti con disabilità e DSA e partecipare alla dimostrazione degli strumenti per l’accessibilità per la didattica e la ricerca.

Saranno presenti info point sui servizi dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, del Comune di Siena, del Centro per l’Impiego di Siena e dell’associazione ESN (Erasmus Student Network).

Il programma dettagliato della giornata è disponibile sul sito di ateneo, www.unistrasi.it

Per informazioni su come partecipare e come registrarsi all’evento è possibile scrivere a [email protected] o contattare i numeri 0577-240104/150.