Tra Borghi e Cantine, il 5 novembre tappa a Rapolano Terme

Il sesto appuntamento di Tra Borghi e Cantine, con l’Autunno nel Piatto, punta di nuovo verso il sud della provincia di Siena. E A Rapolano Terme incontra la cucina di Osteria il Granaio, una conoscenza storica di Tra Borghi e Cantine, con il Tagliolino verde al ragù bianco di cinghiale e i suoi piatti tra cucina toscana e contemporaneità. Il 5 novembre quindi la tappa si ferma qui. E, ad accompagnare le proposte di Osteria il Granaio, i vini di Azienda Agricola Casagori mentre Su La Dolce Strada torna “La Fabbrica del Panforte” con i suoi Panforti e Ricciarelli di Siena Igp.

Continua dunque l’ottava edizione di Tra Borghi e Cantine, Dove la tradizione incontra il gusto. Nove appuntamenti in questo autunno 2026 per scoprire “L’autunno nel piatto”, tra sud, centro e nord della provincia di Siena, nei borghi storici, dove la cucina, il gusto prendono vita. E raccontano la storia, incontrandosi con le denominazioni Doc o Docg che si estendono sul territorio. La formula non cambia: un appuntamento a settimana il giovedì alle 20.30, ristorante, borgo, cantina si uniscono per proporre al meglio la propria personale interpretazione di un tema. La Cantina offre un omaggio ai presenti. Una giuria vota e il premio verrà consegnato durante Wine&Siena 2027. Tutta la carovana di Tra Borghi e Cantine, i vini scelti e le sue proposte, infatti portano dritto verso il primo grande evento dedicato al vino italiano che si svolge a Siena. Anche quest’anno protagonisti Coripanf e Panforte e Ricciarelli di Siena Igp che si potranno scoprire sulle tavole dei diversi appuntamenti.

Il menù del 5 novembre. A Osteria Il Granaio ci sarà come antipasto Zuppetta Lombarda e Crostino nero accompagnato da Tre Trebbiano e Malvasia Toscano Bianco Igt prodotto dall’Azienda Agricola Casagori, come tutti i vini della serata. Come primo piatto ci sarà il Tagliolino verde al ragù bianco di cinghiale con Suisogni Sangiovese Toscana Rosso Igt. Per secondo piatto, lo Spezzatino di Vitello con Patate accompagnato da O’vo I Cabernet Franc Toscana Rosso Igt. Non può mancare il dessert: Crostata con crema e uva, Ricciarelli e Panforte di Siena Igp accompagnati da Vino Rosato Frizzante 2025.

Tutto il cartellone di Tra Borghi e Cantine. Il 12 novembre l’appuntamento è all’Osteria Bottega dell’Abate a Monteriggioni con i vini del Podere Casetto Chianti Classico Docg sui “Sentieri del Gusto”, La Dolce Strada ci accompagna alla Pasticceria Sinatti. Il 19 novembre, rotta di nuovo a sud con il Ristorante Betulia, a Bettolle, e i vini della Cantina Crociani, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, mentre sulla Dolce Strada si trova La Fabbrica del Panforte. Ultimo appuntamento il 26 novembre, all’Osteria del Conte di Montepulciano con i vini della Cantina Contucci, Nobile di Montepulciano Docg sui “Sentieri del Gusto”, e la Dolce Strada invece ci fa scoprire i prodotti Igp di Siena di Fiore Siena 1827.

Il cartellone è un progetto di Confcommercio Siena – Cat Confcommercio, la Camera di Commercio Arezzo-Siena e Vetrina Toscana, ovvero il progetto della Regione Toscana e di Unioncamere Toscana nato per promuovere il turismo enogastronomico, valorizzando i prodotti tipici, i ristoranti, le botteghe e i produttori locali in un’ottica di sostenibilità e filiera corta. Gli appuntamenti hanno la collaborazione di Fisar Siena Valdelsa, Fisar Valdichiana, l’Istituto alberghiero Artusi, l’Istituto di Istruzione Superiore Ricasoli di Siena, Coripanf, cioè il Comitato per la Promozione delle IGP Ricciarelli di Siena e Panforte di Siena, e la Città del Cristallo. Insieme a Borghi e Cantine torna “La Dolce Strada, trova l’Igp”, momenti in cui il menù e i piatti prescelti si incontrano con Ricciarelli, Panforte di Siena Igp o vini di altri territori, insomma i valori della ristorazione, i profumi e i sapori dei vini, l’autunno si sommano e incrociano con tipicità e qualità.

Per informazioni si può consultare il sito www.borghiecantine.it e la pagina fb Confcommercio (Siena). Quest’anno le singole tappe saranno seguite passo passo grazie alla collaborazione con l’influencer Valentina Papandrea, Vino Tacchi e Sushi, e dalla pagina you tube Borghi e Cantine https://www.youtube.com/channel/UC21JqS2oHEAPGQ2w7Fww7xw. Per prenotazioni occorre contattare le singole strutture di ristorazione.