Primo Olio a San Quirico d’Orcia domenica 1° novembre

Si svolgerà domenica 1° novembre a San Quirico d’Orcia, a Piazza Chigi, Primo Olio, una giornata di assaggio e degustazione del nuovo olio extravergine d’oliva. E’ una vera e propria anteprima della 33esima Festa dell’Olio (4-8 dicembre).

Saranno presenti i produttori olivicoli, con gli stand, per una degustazione dell’olio extravergine d’oliva appena franto. Dalle 9.30 alle 19, sarà possibile conoscere le produzioni della nuova annata e degustare l’olio nuovo. Alle ore 16 spettacolo live music con i Dixie Lovers, sempre in Piazza Chigi.

E prima della Festa dell’Olio del Ponte dell’Immacolata, San Quirico d’Orcia, offre una serie di altri appuntamenti per la valorizzazione della nuova annata di olio extravergine d’oliva nel mese di novembre.

Sabato 14 novembre, “Cena con il produttore”, in collaborazione con i ristoranti di San Quirico d’Orcia; domenica 15 novembre trekking dell’olio, tour guidato in e-bike, percorso turistico con degustazione di olio in azienda.

Sabato 28 novembre torna la “Cena con il produttore” nei ristoranti di San Quirico d’Orcia, e domenica 29 novembre il trekking dell’olio.

Per info e prenotazioni: Ufficio turistico di San Quirico d’Orcia allo 0577.899728.