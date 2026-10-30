Nove nuovi medici in formazione specialistica al Pronto Soccorso dell’Aou Senese

Nove nuovi medici in formazione specialistica provenienti dalla Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza dell’Università di Siena sono arrivati al Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Un inserimento che conferma il crescente interesse verso la struttura senese come sede di formazione specialistica e che si inserisce nel quadro della rinnovata collaborazione tra Aou Senese e Università di Siena. Un elemento di particolare rilevanza nella scelta di Siena è rappresentato dalle caratteristiche del Dipartimento di Emergenza-Urgenza (DEA) dell’Aou Senese, struttura di II livello che offre ai medici in formazione la possibilità di confrontarsi con un’ampia varietà di situazioni cliniche e con problematiche di salute di diversa tipologia e complessità. Un contesto assistenziale articolato, nel quale gli specializzandi possono maturare un’esperienza professionale completa e a 360 gradi, acquisendo competenze nella gestione delle emergenze e delle urgenze e nella presa in carico di pazienti con bisogni assistenziali molto differenti.

«Il nostro Pronto Soccorso rappresenta un contesto formativo di grande valore proprio per la complessità e la varietà dei casi che quotidianamente affrontiamo – spiega il dottor Giovanni Bova, direttore del Pronto Soccorso dell’Aou Senese –. Essere un DEA di II livello significa poter offrire ai medici in formazione un’esperienza ampia e completa, consentendo loro di confrontarsi con un ventaglio molto articolato di patologie e situazioni di emergenza-urgenza. Il nostro obiettivo è accompagnarli in un percorso di crescita professionale che permetta loro di acquisire competenze solide e trasversali, fondamentali per affrontare con preparazione e consapevolezza le sfide della medicina d’emergenza».

A favorire questo risultato ha contribuito in maniera significativa anche l’accordo tra Aou Senese e Università di Siena, finalizzato a promuovere e rendere maggiormente attrattiva la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza. Il protocollo d’intesa, firmato nell’estate 2025, è stato rinnovato e potenziato nel corso del 2026, introducendo specifiche agevolazioni per i medici che scelgono Siena per il proprio percorso formativo: l’azzeramento della tassa universitaria di iscrizione e il riconoscimento di un assegno aggiuntivo di 500 euro mensili. I nuovi specializzandi sono stati accolti dal dottor Giovanni Bova, che ha dato loro il benvenuto nella struttura e nel gruppo di professionisti impegnati quotidianamente nell’assistenza ai pazienti.

Le misure introdotte, insieme alla qualità e alla completezza dell’offerta formativa garantita dal DEA di II livello, hanno contribuito ad aumentare il numero di medici in formazione specialistica presenti al Pronto Soccorso dell’Aou Senese, delineando un trend in decisa crescita rispetto agli anni precedenti. Un risultato che rafforza l’integrazione tra ricerca, didattica e assistenza e conferma l’impegno dell’Aou Senese nel contribuire alla crescita delle nuove generazioni di professionisti della medicina d’emergenza-urgenza.