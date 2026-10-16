Ottobre Rosa, visite senologiche gratuite ad Abbadia San Salvatore e Nottola

In occasione dell’Ottobre rosa, gli ospedali di Abbadia San Salvatore e di Nottola hanno in programma iniziative dedicate alla prevenzione contro il tumore al seno.

Sabato 24 ad Abbadia e venerdì 23 e sabato 24 a Nottola, sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite associate a esami diagnostici di primo livello (ecografie mammarie ed esami mammografici con tecnica in 3D), rivolte alle pazienti con età inferiore ai 45 anni, e quindi non ancora inserite nel programma di screening regionale.

L’iniziativa nasce al fine di sensibilizzare le giovani donne sull’importanza di un’adeguata e precoce prevenzione del tumore al seno.

Per informazioni e prenotazioni, sarà possibile rivolgersi direttamente alla segreteria della Senologia telefonando al numero 0578 713510 a partire da mercoledì 14 ottobre, con orario dedicato dalle ore 10 alle 12. Durante la chiamata sarà possibile indicare la sede prescelta per effettuare visita ed esami.