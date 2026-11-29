Informazione, prevenzione e screening sono preziosi alleati nella lotta all’Aids. In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, che si celebra il 1° dicembre, anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese partecipa a iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

Si tratta di un appuntamento che ricorda la necessità di accendere i riflettori sull’infezione da HIV, promuovere una corretta informazione medico-scientifica e contrastare ogni forma di discriminazione. Un punto fondamentale del contrasto all’infezione da HIV consiste nel garantire a tutta la popolazione un accesso semplice e tempestivo agli strumenti di diagnosi e cura disponibili.

In questa occasione alcuni medici ed infermieri della UOC di Malattie Infettive e Tropicali dell’Aou Senese, diretta dal professor Mario Tumbarello, saranno presenti dalle 15 alle 18 alla Corte dei Miracoli, in via Roma 56 a Siena, e sarà possibile effettuare gratuitamente test per HIV, Sifilide ed HCV (epatite C). L’evento è stato organizzato da Arcigay Siena, Erasmus Student Network Siena GES, SISMS (Segretariato Italiano Studenti in Medicina), sede locale di Siena.

Per chi non desidera effettuare il test, sarà comunque disponibile uno spazio di counselling e informazione, per approfondire temi legati a HIV, malattie a trasmissione sessuale ed epatiti virali, modalità di trasmissione, prevenzione e cura. Secondo gli ultimi dati della sorveglianza epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità su HIV e AIDS ci sono circa 150mila persone con HIV in Italia. In un anno ci sono circa 2.000 nuove diagnosi di infezione da HIV e nel 59% dei casi la diagnosi avviene tardivamente con un intervallo medio stimato di circa cinque anni tra l’infezione e la scoperta.