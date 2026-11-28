C’è una pista, a pochi chilometri da Siena, che da decenni raccoglie più discussioni che aerei. È stata campo militare, promessa di sviluppo, caso giudiziario. Oggi può diventare qualcosa di più semplice e ambizioso, un servizio utile, misurato sui bisogni del territorio. Il Regional air mobility è un progetto che darebbe a Siena il suo aeroporto con voli su piccoli aerei per Roma, Milano e Venezia. Favorirebbe investimenti sul territorio ad appannaggio di imprese, università e turismo. Si parla di lavoro, quale ritorno di utilità sociale, aumentata certamente da una utilità sanitaria.

Affinché il progetto si trasformi in opportunità concreta servirebbe un patto tra chi promuove e gestisce il rilancio e il territorio che ne sopporta gli effetti. Al centro di tutto andrebbe messa la fiducia che nasce quando una promessa accetta la prova dei fatti. Ogni opportunità del progetto è incerta fino a quando non verrà realizzata, e può toccare paesaggio, acqua e comunità. Concedere controllo non significa cedere al sospetto, ma riconoscere che chi decide può sbagliare e deve renderne conto a chi ne subisce le scelte.

Il patto potrebbe poggiare su quattro impegni, da proporre a Enac e alle istituzioni. Un tetto chiaro e vincolante ai movimenti annui. Un monitoraggio pubblico di rumore, aria e falda. Un bilancio annuale con costi, ricavi e passeggeri. Fasi successive di investimento, ciascuna subordinata ai risultati della precedente.

Non sarebbe un freno al progetto, ma la sua forza. Chi crede nello scalo non deve temere i numeri; chi lo teme avrebbe strumenti concreti per verificare. Siena sa che le passioni possono dividere, ma anche che il confronto funziona quando le regole sono chiare e valgono per tutti. Ce lo insegna il Palio.

Lasciare tutto fermo è anch’essa una scelta, con il rischio di perdere lavoro, qualità, sviluppo delle eccellenze, competenze, servizi e occasioni. Rilanciare con garanzie significa provare a trasformare una vecchia contesa in un bene pubblico. La pista c’è già. Ora va costruita la fiducia.

Fabrizio Camastra