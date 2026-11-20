Il 18 ottobre 2025 veniva pubblicato sul giornale online Centritalia News una nota stampa del Partito Democratico senese dove questi si prendeva il merito del successo di Toscana Life Sciences: “TLS, così come il Biotecnopolo, sono realtà nate e sviluppate grazie al progetto e alle politiche portate avanti dal Partito Democratico”. Il partito accoglieva con soddisfazione la notizia che TLS aveva chiuso con un attivo patrimoniale di 24,5 milioni, in crescita rispetto al 2023, con 3,58 milioni di entrate da incubazione e servizi conto terzi. Si parla di dati della Fondazione Toscana Life Sciences, non di Toscana Life Sciences Sviluppo che nel 2024 era già in liquidazione.

Il comunicato conferma quanto il PD senese si identifichi con TLS e alimenta il sospetto, avanzato dal centrodestra, che la vicenda dei monoclonali non fosse priva di interessi politici.

Andiamo per ordine, il Partito Democratico celebra un dato, l’attivo patrimoniale di 24,5 milioni, che però dice poco sulla salute economica della Fondazione in quanto misura il valore complessivo di ciò che possiede, non quanto guadagna. Il conto economico 2024 si è infatti chiuso con una perdita di circa 484 mila euro e il ritorno all’utile è arrivato solo nel 2025. Anche la crescita dell’attivo va letta con cautela: nel 2023 la Fondazione ha beneficiato dell’usufrutto gratuito, per 16 anni, del Medicine Research Center, un immobile del valore di quasi 9 milioni concesso dalla Fondazione Mps. Nessuno discute l’importanza strategica di TLS per Siena e per il suo territorio, ma i numeri avrebbero consigliato toni più misurati di quelli usati nel comunicato.

Perché Toscana Life Sciences Sviluppo, la società in liquidazione è un’altra cosa fino a un certo punto. Si parla di una società a responsabilità limitata, costituita nel 2020 dalla Fondazione TLS, con Invitalia al 30%. Come ogni società a responsabilità limitata risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio. Se perde 13 milioni e i soci non ricapitalizzano va in liquidazione, mentre la Fondazione che la controlla può continuare a operare. Del resto, è prassi creare una società separata per un’attività rischiosa.

Ma tale separazione però vale finché i creditori non riescono a rivalersi anche sulla controllante. Menarini ha intimato il pagamento di 23 milioni a entrambe, Fondazione TLS e TLS Sviluppo Srl unendole nello stesso accordo. La causa è ancora in corso.

TLS Sviluppo Srl nacque appositamente da un patto con il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, che prevedeva l’acquisto di 200mila dosi di anticorpi monoclonali, la cui produzione era stata affidata alla società Menarini. Si parla di un farmaco, non di un vaccino, che avrebbe dovuto curare chi già era malato. Fu anche stabilito il prezzo di 213 euro a dose, per un totale di 42,6 milioni di euro. L’anticorpo era stato sviluppato da TLS Sviluppo Srl, ma poi lo Stato non perfezionò l’acquisto. Probabilmente a causa di tensioni che si ebbero tra Pd, M5S e Italia Viva, che alla fine impedirono all’operazione di andare in porto. I Pentastellati temevano che vi fosse un conflitto di interessi. Il virologo italiano Guido Silvestri che lavora negli Stati Uniti, alla Emory University di Atlanta, riferisce dell’offerta di Eli Lilly e del rifiuto del governo italiano ipotizzando questioni politiche tra Pd, M5s e renziani “che non conosco e nemmeno mi interessano”.

La Fondazione Toscana Life Science era considerata in orbita Pd, ciò avrebbe favorito la commessa statale. Di pari passo andavano i dubbi sulla efficacia del farmaco elaborato a Siena, poi dissipati dall’arrivo della variante Omicron che ne decretò l’inefficacia.

I sospetti sul conflitto di interesse del Pd ruotano anche attorno ad un’altra storia, ampiamente dibattuta in Commissione Parlamentare Covid, che coinvolge una società farmaceutica americana, la Eli Lilly di Indianapolis. Recentemente si è tenuta in questa commissione una lunghissima audizione del ministro della Salute del tempo Roberto Speranza, al termine della quale l’On. Francesco Michelotti ha rilasciato un comunicato durissimo di accusa nei confronti dell’ex ministro che a suo dire con condotta omissiva avrebbe rifiutato di accettare una donazione dalla società americana che avrebbe salvato diverse vite.

Nello specifico, in autunno 2020 circolò l’ipotesi di una donazione di circa 10mila dosi di anticorpi monoclonali che Eli Lilly avrebbe fatto all’Italia per contrastare la grave situazione di contagio che si era sviluppata. La donazione non si concretizzò, per quel particolare momento tragico fu un’occasione persa, una cura mancata. Per equilibrio va detto che tale cura con le successive varianti del Covid perse completamente efficacia. Ritornando all’offerta, su chi abbia condizionato la scelta di non accettare la donazione vi sono versioni contrastanti. Certamente il fatto che poi fu interessata Toscana Life Sciences, al punto da parteciparvi nella costituzione di una società a responsabilità limitata, dimostra l’attenzione dello Stato in quel particolare momento della pandemia per i monoclonali. Da ciò il dubbio, da sempre avanzato dal centrodestra, che il rifiuto degli anticorpi monoclonali americani sia servito a giustificare le attenzioni del tempo per Toscana Life Sciences procurandogli un vantaggio.

Stiamo parlando di un nesso temporale e politico, non di prove concrete. Da una parte c’è un’offerta di anticorpi monoclonali, mai perfezionata, di cui ancora oggi si ricostruiscono responsabilità e motivazioni; dall’altra, nei mesi successivi, l’attenzione dello Stato per un progetto senese sugli stessi farmaci, poi non concluso. Che il primo fatto sia servito a giustificare il secondo è un’ipotesi legittima, avanzata da una parte della politica. Per distinguere la scelta prudente dal favoritismo servono gli atti: i verbali dell’AIFA, gli esiti della Corte dei Conti e quanto emergerà dalla Commissione Covid.

Fabrizio Camastra