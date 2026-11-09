Azione Siena, il segretario Bozzi nomina la segreteria e traccia le linee del mandato

A seguito del congresso provinciale incentrato sul tema «Dal globale al locale», il neo-eletto segretario provinciale di Azione Siena, Roberto Bozzi, ha ufficializzato la composizione della nuova segreteria e della squadra di responsabili che guiderà il partito nel percorso di radicamento e crescita nei trentacinque comuni della provincia. Una squadra di spessore, che unisce competenze tecniche e sensibilità politiche per dare risposte concrete alle sfide del territorio.

La presidenza provinciale del partito è affidata a Giorgio Masina, mentre alla guida del coordinamento cittadino del capoluogo siede il segretario comunale Giuseppe Galasso, che faranno parte della segreteria provinciale di diritto. La complessa macchina organizzativa è affidata a Marco Quattrocchi, mentre l’elaborazione dei dossier programmatici e la gestione dei tavoli tematici fa capo a Cristina Zamperini. La comunicazione strategica e le relazioni con i media saranno coordinate da Salvatore Serio. Per quanto riguarda i settori chiave del programma, il forum permanente su lavoro e sviluppo economico sarà guidato da Sergio Betti. Gli eletti del partito nelle varie assise istituzionali della provincia faranno riferimento al coordinatore Giorgio Socciarello, mentre lo sviluppo delle nuove generazioni e la formazione dei futuri amministratori sarà guidata da Ratì Mugnaini Provvedi (responsabile Under 30). Un ruolo centrale di coordinamento politico e amministrativo sarà ricoperto da Manola Paperini, nominata dal segretario Roberto Bozzi come vicesegretaria provinciale e contestualmente incaricata della responsabilità per gli enti locali, ponendosi come figura chiave nel raccordo con i piccoli Comuni e i territori periferici.

“Il congresso ha tracciato una linea politica netta: nessuna comunità può permettersi il lusso di isolarsi di fronte alle grandi transizioni globali, e il nostro compito è tradurre la complessità del presente in risposte industriali e pragmatiche per i cittadini”, dichiara il segretario provinciale Roberto Bozzi. “La squadra che presentiamo oggi ha le competenze e la serietà necessarie per presidiare ogni singola macro-area del comprensorio senese, dalla Valdelsa all’Amiata, portando avanti proposte chiare, serie e concrete nei prossimi mesi”.

In concomitanza con la presentazione della segreteria, Azione Siena ribadisce i punti cardinali della propria proposta riformista per il rilancio della provincia:

• Infrastrutture e trasporti: Chiediamo l’immediata accelerazione e tempi certi per i cantieri di raddoppio selettivo ed elettrificazione della linea ferroviaria Empoli-Siena fino a Poggibonsi e al capoluogo, un piano straordinario di ammodernamento e manutenzione per il raccordo Siena-Firenze (Autopalio) e il rispetto rigoroso dei cronoprogrammi sul Lotto 9 della Due Mari Grosseto-Siena. Azione si farà inoltre promotrice dell’inserimento strategico del bacino senese nella rete nazionale dell’Alta Velocità attraverso lo scalo interconnesso di Medioetruria in Valdichiana.

• Asset industriali, finanziari e occupazione: Lavoriamo per la tutela rigorosa del polo delle scienze della vita e dei distretti manifatturieri della camperistica, del cristallo e della pelletteria di lusso. Seguiremo con la massima vigilanza la vertenza dell’ex sito Beko di viale Toselli affinché l’ipotesi industriale del gruppo Leonardo si trasformi in un piano vincolante in tempi rapidi. Allo stesso modo, ribadiamo la nostra ferma contrarietà a qualsiasi operazione finanziaria che possa trasformare Banca Mps in una preda da spolpare, ponendo come condizione minima la blindatura a Siena della Direzione Generale, dei livelli occupazionali e un piano industriale che valorizzi la nostra provincia e la Toscana tutta.

• Servizi nei piccoli comuni e sanità di prossimità: Sosterremo il potenziamento reale della medicina territoriale tramite le Case di Comunità e modelli abitativi assistiti innovativi per gli anziani. Promuoveremo la nascita delle comunità energetiche rinnovabili comunali per abbattere i costi energetici di famiglie e imprese e chiederemo una revisione qualitativa della gestione dei rifiuti gestita da Sei Toscana, introducendo gradualmente la tariffazione puntuale per rendere la tassa equa e legata alla reale produzione di indifferenziato.

“Rifiutiamo sia i veti ideologici e burocratici di una sinistra nostalgica sia la passività di una destra incapace di far valere il peso istituzionale di Siena”, conclude Bozzi. “Azione è pronta a dialogare con le liste civiche e le forze sane del territorio, ma solo sulla base di questo preciso programma. La nostra nuova segreteria è già al lavoro nei comuni per dimostrare che la serietà, il merito e la buona amministrazione sono l’unica vera via per il riscatto e lo sviluppo di tutta la comunità senese”.