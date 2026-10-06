Il Consiglio comunale di Siena di martedì 6 ottobre 2026

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta straordinaria oggi, martedì 6 ottobre alle ore 9, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Di seguito l’elenco dei lavori del Consiglio comunale di Siena in continuo aggiornamento (vai all’ordine del giorno).

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I lavori del Consiglio comunale di Siena di martedì 6 ottobre 2026

Collegamento ferroviario Poggibonsi – Siena, Cardini: “Sollecitato al Ministero il finanziamento dell’infrastruttura, ma la Regione esca dalla visione fiorentino-centrica e faccia la sua parte”

Cosa abbiano fatto il Sindaco Fabio e la sua Giunta rispetto all’impegno all’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale il 30 aprile 2026 sul tratto ferroviario Poggibonsi – Siena, per migliorare il collegamento del Capoluogo di Siena con Firenze, è stato il tema dell’interrogazione presentata durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, martedì 6 ottobre, dal consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico. A rispondere è stato l’assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Siena, Fiamma Cardini.

“La preoccupazione su questo tema – ha dichiarato Cardini – periodicamente ritorna all’attenzione, anche a livello regionale. Questa amministrazione ne è ben consapevole, in quanto avere una linea ferroviaria efficiente con tempi più rapidi di percorrenza per arrivare ad uno snodo importante come Firenze rappresenterebbe senza dubbio un fattore quanto mai strategico per lo sviluppo del territorio, da un punto di vista commerciale ma anche al fine di incrementare i flussi turistici. D’altra parte non si può che sottolineare come l’isolamento che attualmente viene vista come un’urgenza, sia stato, invece, un’esigenza trascurata per decenni, e che questa amministrazione nei tre anni in cui è stata al governo della città non abbia potuto fare di più. Negli scorsi mesi, tuttavia, c’è stata un’interlocuzione con l’assessore ai trasporti della Regione Toscana, Filippo Boni, durante la quale si è potuto constatare come fosse ancora in corso lo studio di fattibilità per il tratto Poggibonsi – Siena, ma si prospettava comunque un netto miglioramento della situazione sulla linea ferroviaria Siena – Firenze una volta completato il raddoppio del tratto Empoli – Granaiolo, previsto per il 2030. Con un’attenta gestione della linea si prevede dal 2030 di poter usufruire ogni ora di un treno che possa percorrere la linea, ovviamente riducendo al minimo le fermate intermedie, in 70-75 minuti”.

“Risultando ancora oggi in corso – ha affermato l’assessore – lo studio di fattibilità portato avanti da Rfi con le due ipotesi alternative di potenziamento dell’attuale linea o di raddoppio della linea Siena – Poggibonsi, abbiamo attivato il nostro parlamentare di riferimento, Onorevole Francesco Michelotti, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture (Ministero che nel frattempo ha elaborato per le Ferrovie un importante documento di programmazione, ovvero il Documento strategico pluriennale della mobilità 2027-2031) per sollecitare il finanziamento della nostra infrastruttura, al di là dell’opzione che venga prescelta”.

“Riteniamo, tuttavia – ha sottolineato Cardini –, che anche la Regione Toscana debba fare la sua parte, uscendo dalla visione fiorentino-centrica che di fatto paralizza il resto della Regione. Ricordiamo che la nuova stazione per l’alta velocità ferroviaria di Firenze alla fine, nel 2030, sarà costata ben 2,7 miliardi di euro di risorse statali extra Pnrr. Ricordiamo che la Regione erogherà anche 500 milioni di risorse proprie per la nuova tramvia che collegherà Prato, Campi Bisenzio e Peretola e altri fondi per un miglioramento della Fi-Pi-Li”.

“E’ evidente – ha concluso l’assessore Fiamma Cardini – che nei prossimi mesi l’interlocuzione con l’assessore Boni proseguirà anche attraverso il consigliere regionale Enrico Tucci, al fine di verificare se la Regione, spostata la propria attenzione dalla zona fiorentina, abbia intenzione di assegnare nella prossima variazione di bilancio fondi propri alla realizzazione della ferrovia Siena – Firenze, anche per testimoniare nei confronti del Governo di turno la strategicità di questa infrastruttura che purtroppo interessa solo Siena e molto poco Firenze”.

Il consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico ha replicato: “Naturalmente la risposta mi lascia insoddisfatto, perché a fronte di un impegno e un ordine del giorno della stessa maggioranza, ci saremmo aspettati, oltre all’interlocuzione con il parlamentare di riferimento, che l’amministrazione comunale avesse preso l’automobile e fosse andata direttamente a Roma dal proprio Governo e presso Rfi, che sta realizzando questo progetto. E’ inutile tirare in ballo la Regione per scaricare le responsabilità: l’intervento per migliorare il tratto ferroviario Poggibonsi – Siena, per ampiezza e per risorse, è un intervento statale; e, al momento, a Roma governano le stesse forze politiche che esprimono questa giunta a Siena e la legislatura nazionale sta volgendo al termine. Il tempo di agire è ora, se, come dite, volete davvero fare qualcosa per migliorare i collegamenti di Siena con Firenze. Si perde tempo a buttare la palla nella tribuna della Regione, quando invece la tribuna giusta e che conta e quella a Roma”.

PalaOrlandi, Fabio: “Valuteremo ogni aspetto nell’interesse della città, nessuna decisione è stata ancora assunta”

L’ipotesi di acquisizione del PalaOrlandi, il complesso sportivo del Costone situato nel territorio del Comune di Monteriggioni, è stata al centro di un’interrogazione urgente presentata oggi, martedì 6 ottobre, dal gruppo consiliare del Partito Democratico nel corso della seduta del Consiglio comunale di Siena. A rispondere è stata il sindaco di Siena Nicoletta Fabio.

“Credo sia importante partire da un dato preciso – ha spiegato il sindaco Fabio – la previsione relativa alla possibile acquisizione del complesso del Costone non è più contenuta nel Documento unico di programmazione portato oggi all’esame del Consiglio comunale. Nessuna decisione definitiva è stata quindi assunta. Abbiamo ritenuto che un’operazione di questa natura necessiti di ulteriori approfondimenti sotto tutti i profili, anche tenendo conto del dibattito che si è sviluppato in città”.

“È necessario sgombrare il campo da un equivoco – ha aggiunto Fabio – non stiamo parlando semplicemente dell’acquisto della palestra di una società sportiva. L’eventuale operazione si inserisce in una valutazione più ampia sulla possibilità di accrescere il patrimonio pubblico destinato allo sport, ai giovani e a finalità di interesse collettivo. Il Comune, in questo caso, non erogherebbe un contributo a fondo perduto, ma acquisirebbe eventualmente un bene destinato a entrare nel patrimonio pubblico. La valutazione deve quindi riguardare il valore del bene, la sua utilità per la comunità, le condizioni economiche dell’acquisto e la sostenibilità futura della gestione. Il sindaco ha poi richiamato il valore sociale della realtà del Costone. Parliamo di una storia che affonda le proprie radici all’inizio del Novecento e che nasce con una forte finalità educativa e sociale. Oggi attorno al Costone gravitano oltre quattrocento tesserati, dai bambini del minibasket ai settori giovanili fino alle squadre senior, insieme a famiglie, allenatori, educatori e volontari. C’è inoltre un’esperienza importante come quella del Baskin, che rappresenta concretamente inclusione e partecipazione. Per questo, quando abbiamo ritenuto meritevole di approfondimento questa possibilità, non abbiamo guardato soltanto ai metri quadrati di un edificio, ma anche a un presidio di aggregazione giovanile, socialità e sostegno alle famiglie”.

Sul piano tecnico ed economico, il sindaco Fabio ha precisato: “Sul complesso sono già stati effettuati sopralluoghi e verifiche tecniche. Dalle valutazioni preliminari degli uffici la struttura risulta idonea alle attività cui è destinata e in buono stato di conservazione; inoltre il valore economico di mercato individuato nelle prime valutazioni risulta superiore al corrispettivo ipotizzato per l’operazione. Il complesso, peraltro, non comprende soltanto il palazzetto, ma anche una parte destinata a bar e ristoro e diverse porzioni immobiliari, alcune già locate. Sono tutti elementi che giustificano ulteriori approfondimenti, ma naturalmente serviranno una valutazione definitiva del prezzo, un piano di gestione sostenibile e tutte le necessarie garanzie sull’utilizzo e sull’accessibilità dell’impianto. Non credo sia corretto leggere questa ipotesi come una scelta a favore di una singola società. Vorrei sottolineare un dato evidente. Nessuna Amministrazione ha mai investito quanto questa, in quasi quattro anni, sugli impianti sportivi della città, e altri investimenti sono già programmati per i prossimi mesi e anni. Ne cito alcuni. All’Asta Taverne sono stati destinati 1,1 milioni di euro di fondi Pnrr, ai quali si aggiungono circa un milione di euro per parcheggio, illuminazione e recinzione e ulteriori 200mila euro per due tribune. Al Marciano sono stati riqualificati tre campi, mentre un nuovo campo è stato realizzato al Meroni di Torre Fiorentina. Sono stati inoltre realizzati campo e spogliatoi per l’Aics in via Milanesi e sono stati finanziati tendone e spogliatoi per la pista polivalente Lambardi a San Marco. Sulla piscina di piazza Amendola si è proceduto con la demolizione e l’affidamento della ricostruzione. Per lo stadio sono stati messi in campo 2,2 milioni di euro per le due gradinate e per gli interventi antisismici, oltre a 600mila euro per la curva. Un milione di euro di fondi Pnrr è stato destinato allo skate park e all’arrampicata, 700mila euro al rugby e 300mila euro alla piscina dell’Acquacalda. Per il palazzetto della Mens Sana sono stati investiti 1,6 milioni di euro per il miglioramento statico della struttura del sottotetto, oltre alle spese sostenute per manutenzione ordinaria e utenze, solo parzialmente rimborsate, mentre sono previsti ulteriori 3 milioni di euro per l’adeguamento antisismico. A tutto questo si aggiungono i contributi ordinari e straordinari che ogni anno vengono erogati a numerose associazioni sportive cittadine, fra cui anche la Virtus”.

Infine il sindaco Fabio si è soffermata sulla collocazione del PalaOrlandi nel Comune di Monteriggioni. “È un elemento che non ignoriamo e che, anzi, impone di approfondire ulteriormente tutti gli aspetti relativi a viabilità, accessibilità, parcheggi, sicurezza e mobilità. Un impianto può servire Siena e i cittadini senesi anche se si trova poche centinaia di metri oltre un confine amministrativo. La vita quotidiana delle famiglie, lo sport, la scuola, il lavoro e i servizi attraversano continuamente i confini tra Siena e i Comuni contermini. Amministrare oggi significa anche ragionare in termini di area urbana e costruire rapporti di collaborazione con i territori vicini”.

“L’acquisto del PalaOrlandi – ha concluso il sindaco Fabio – non è assolutamente deciso, ma sarebbe altrettanto sbagliato sostenere che questa ipotesi sia priva di ragioni. Ci sono elementi sociali, patrimoniali ed economici che meritano di essere approfonditi e verificati sotto ogni aspetto. Continueremo quindi a valutare questa possibilità senza pregiudizi: né quello di dover acquistare a tutti i costi, né quello di dover rinunciare a priori a un’opportunità che potrebbe rivelarsi utile per Siena. Una decisione potrà essere presa soltanto quando ci saranno tutti gli elementi necessari per valutarla nell’interesse della città”.

Il consigliere Alessandro Masi, che ha presentato l’interrogazione per il gruppo consiliare del Partito Democratico, si è dichiarato “soddisfatto dell’illustrazione di tanti dati che, in questo modo, diventano patrimonio comune di tutto il consiglio comunale cui, lo ricordo, spetta ogni decisione su eventuali acquisizioni immobiliari. Resto invece totalmente insoddisfatto per come la vicenda è sbarcata in consiglio comunale, bypassando le commissioni sport ed affari generali e bilancio. L’interrogazione urgente era ammissibile e dovuta, in quanto il nostro regolamento la prevede proprio anche in vista di affrontare affari all’ordine del giorno, cui è ancora adesso iscritto il Documento d’unico di Programmazione (Dup) con all’interno l’indirizzo per valutare l’acquisto del PalaOrlandi di Monteriggioni. In commissione ieri c’è stato anticipato che l’Amministrazione stralcerà questo progetto dal Dup con un emendamento, ma ancora non ci siamo arrivati. Ma veniamo alla risposta: è stato confermato il prezzo dell’eventuale acquisto riportato sulla stampa ed è stato fatto riferimento ad un masterplan: ma allora perché non era inserito il valore di massima nella sezione operativa del Dup? Inoltre, rimane poco chiaro l’interesse pubblico, su come l’iniziativa specifica si armonizzi con le politiche sin qui seguite dall’attuale amministrazione nel settore sport: nel caso della Mens Sana il Comune ha accettato una donazione a termine per investire sulla ristrutturazione, in altri casi ha previsto contributi; ci sono già in programmazione diverse opere e rimangono scoperti tanti bisogni nel settore dello sport cittadino: quindi, come si garantisce un provvedere generale del Comune imparziale e di buon andamento in questi differenti casi? Inoltre, un altro motivo di insoddisfazione è che questa iniziativa registra ad oggi un mancato confronto con il Comune di Monteriggioni, che invece doveva stare a monte, per comprendere il contesto urbanistico, edilizio e di carico della mobilità dell’infrastruttura di cui si pensava l’acquisizione. Oltretutto, ci è stato risposto che sono intervenuti anche dei sopralluoghi da parte dei nostri tecnici comunali. Infine,tengo anche a precisare che tutto il consiglio comunale, compresi noi interroganti, considera l’opera sociale del Costone un riferimento valoriale per la nostra Città. Spero quindi che non si verifichino più queste accelerazioni, che trascurano la condivisione preventiva con le commissioni consiliari, con le istituzioni interessate e che non si avvalgono della comunicazione istituzionale per garantire l’informazione e la partecipazione dell’opinione pubblica. Le decisioni amministrative del consiglio comunale vanno preparate e partecipate, e non piovute negli atti amministrativi, soprattutto quelli fondamentali della programmazione del bilancio e dell’urbanistica. Facciamone tesoro per il futuro”.

Sigerico spa, Capitani: “Durata degli affidamenti coerente con gli investimenti proposti”

La durata degli affidamenti, gli investimenti, la patrimonializzazione e la destinazione degli utili di Sigerico spa sono stati l’oggetto dell’interrogazione presentata durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, martedì 6 ottobre, dal consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico. A rispondere è stato il Vicesindaco e assessore alle partecipate del Comune di Siena, Michele Capitani.

“L’in house providing come forma di organizzazione della pubblica amministrazione – ha spiegato Capitani – costituisce la risposta dell’ordinamento a una situazione di compromesso, dalla necessità di bilanciamento e convivenza tra la libertà organizzativa dell’ente affidatario e l’esigenza del rispetto dei criteri di matrice europea a tutela della concorrenza (come i canoni di proporzionalità, non discriminazione, libera circolazione sottesi al principio della gara pubblica). Nel rispetto delle condizioni imposte dall’Unione Europea, l’affidamento diretto in house costituisce una delle normali forme organizzative che la pubblica amministrazione può scegliere, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla modalità di gestione costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale. La società in house, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, ha della società solo la forma, costituendo in realtà un’articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promana, non un soggetto giuridico esterno e autonomo dalla stessa. L’amministrazione affidante deve esercitare sulla società poteri effettivi che ne determinano una reale ingerenza, tra gli altri, anche in ordine alle scelte strategiche e alla straordinaria amministrazione della società, esercitando anche un controllo contabile sulla società, l’esercizio di poteri ispettivi diretti e concreti, anche attraverso direttive impartite all’organismo societario e disponendo affidamenti di servizi con equilibrati contratti di servizio. In ordine a ciò, e con specifico riferimento alla tipologia di guadagno che possa conseguire la società in house dalla gestione di un servizio, l’ente locale deve preventivamente dar corso a un’adeguata programmazione del corrispettivo del contratto, fissandolo nella misura strettamente necessaria a coprire i costi non compensabili con il prezzo che si presume di fissare per l’erogazione del servizio stesso. Nel fissare il corrispettivo, l’ente dovrà consentire il raggiungimento del cosiddetto ‘punto di pareggio’, valore che indica la quantità, espressa in volumi di produzione o fatturato, di prodotto venduto necessaria a coprire i costi precedentemente sostenuti al fine di chiudere il periodo di riferimento senza profitti e né perdite”.

“In merito alla distribuzione degli utili – ha proseguito il Vicesindaco –, le società in house sono assoggettate alle disposizioni del codice civile e in particolare, all’articolo 2430, che stabilisce che ‘Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali’. Lo Statuto societario di Sigerico spa, all’articolo 32, stabilisce che ‘gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5 per cento da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione assunta dall’assemblea ordinaria’. In merito a tale decisione, di competenza esclusiva dell’assemblea dei soci, è utile ricordare che da oltre quindici anni, dal 2009 a oggi, escluso gli anni in cui il risultato di bilancio della società è stato negativo, ogni qual volta il risultato di bilancio è stato positivo l’assemblea dei soci ha deliberato sempre la distribuzione dei dividendi, fatto salvo gli anni del Covid e nel 2024, con una percentuale media di distribuzione di oltre l’80 per cento. Inoltre, è necessario ricordare che il Comune ha definito annualmente, in atti deliberativi, specifici indirizzi strategici per lo sviluppo e la crescita, finalizzati a garantire obiettivi di qualità ed efficienza dei servizi, nonché il mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione. In particolare, nell’ambito di questi indirizzi, il Comune si riserva un monitoraggio periodico puntuale sull’attività della società e sull’andamento dei servizi, attraverso molteplici strumenti (bilanci infrannuali, documenti previsionali, report trimestrali specifici, etc.) che consentono un controllo costante della gestione e che assicurano, conseguentemente, l’effettivo esercizio del controllo analogo da parte del Comune”.

“Gli investimenti realizzati da un concessionario di servizi su cui può essere commisurata la durata dell’affidamento di un servizio da parte della pubblica amministrazione affidataria – ha evidenziato Capitani – sono quegli interventi che mirano a migliorare le infrastrutture o i servizi forniti, creando un valore a lungo termine. Sigerico spa ha presentato un Piano economico e finanziario nel quale si prospetta una continuità operativa e una sostenibilità del piano degli investimenti, in grado di garantire negli anni la produzione di risultati economici positivi. In caso di attuazione degli investimenti proposti e tenuto conto del conseguente miglioramento dell’efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi, da cui deriverebbe un impatto positivo anche sull’andamento economico finanziario dei servizi affidati, ci sarebbe una contestuale ricaduta positiva anche sul sul Comune socio unico, non solo in termini di implementazione della qualità dei servizi, ma anche in termini di risultati economici, con un tendenziale miglioramento dei utili di esercizio. L’impatto che gli investimenti proposti dalla società hanno sulla gestione dei servizi affidati e sulla conseguente sostenibilità economico finanziaria della società sono stati esaminati e verificati anche e soprattutto dalla società stessa, che ha presentato un Piano in equilibrio e che mostrano un tendenziale miglioramento, incrementale negli anni successivi alla realizzazione degli investimenti. La durata degli affidamenti è stata quindi definitiva nel pieno rispetto dei criteri di proporzionalità ed è giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, che consentono una durata dell’affidamento coerente con l’ammortamento degli investimenti proposti”.

“Alla luce di tutto questo – ha concluso il Vicesindaco Michele Capitani – è necessario ribadire che una società in house costituisce solo formalmente un soggetto terzo rispetto al Comune, in quanto costituisce un’articolazione interna del Comune stesso, alla stregua di un proprio ufficio. Soltanto questo elemento giustifica e consente al Comune di poter affidare la gestione di servizi aventi una rilevanza economica in via diretta senza verificare altre offerte di altri soggetti presenti sul mercato. Proprio nel rispetto di tale condizione, il Comune deve preventivamente dar corso a un’adeguata programmazione del corrispettivo dei contratti di servizio, fissandoli nella misura strettamente necessaria a coprire i costi non compensabili con il prezzo che si presume di fissare per l’erogazione del servizio stesso”.

Il consigliere Alessandro Masi (Pd) ha replicato: “Mi ritengo totalmente insoddisfatto, perché mi sembra che la risposta del Vicesindaco si possa tradurre in questo modo: per quanto riguarda il riparto degli utili al Comune si è sempre fatto così, per quanto riguarda la programmazione delle spese tutto è coerente e proporzionale. Peccato che nella risposta non mi sia stato fornito nemmeno un numero. L’interrogazione nasceva proprio dal fatto che, negli anni, siamo dovuti intervenire più volte sulla rimodulazione dei contratti di servizio. Questo discorso dell’aumento della durata degli affidamenti e soprattutto la crescita dei servizi e degli obiettivi, a mio avviso, non può essere affrontato soltanto dicendo che comunque tanto c’è il Comune che vigila. A Sigerico, nella sostanza, affidiamo e appaltiamo tutta una serie di servizi strategici che indubbiamente avranno bisogno di investimenti nel tempo, e quindi avranno necessità di solidità e patrimonializzazione da parte di Sigerico, anche per ricorrere al credito bancario. Se si attinge sempre da Sigerico e non si investe anche su Sigerico non si agisce con lungimiranza, perché questa realtà sta crescendo velocemente e sta diventando un riferimento fondamentale per la città. Temo che altrimenti si rischino dei disequilibri, considerando gli obiettivi sfidanti. L’invito, quindi, che rivolgo al Comune è che presti più attenzione e considerazione alle realtà strumentali: l’ho detto per il Campansi e ora lo dico anche per Sigerico, perché la loro utilità non è solo quella della ripartizione degli utili, ma prima di tutto dei servizi resi e che hanno necessità di investimenti. Per il Campansi c’è un disequilibrio che, se non viene posto seriamente sotto attenzione, può mettere a rischio un presidio esemplare per la cultura, la storia e la tradizione di questa città. Per quanto riguarda Sigerico, gli obiettivi che ci auguriamo vengano perseguiti meriterebbero che si considerasse un maggiore sostegno a questa società in sede di riparto degli utili, perché comunque è una spa che è separata dal Comune. Quindi invito l’amministrazione a porre attenzione sul futuro di Sigerico, proprio perché, per noi tutti, è una leva importante per il futuro e la crescita di questa città”.

Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Il Consiglio comunale approva una mozione all’unanimità

Il Consiglio comunale di Siena, nella seduta di oggi, martedì 6 ottobre, ha approvato una mozione in merito all’iniziativa di legge recante “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”. L’atto è stato presentato dai consiglieri del gruppo Siena in tutti i sensi Nicoletta Fabio Sindaco (Silvia Armini, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo, Leonardo Pucci, del Gruppo Fratelli d’Italia (Bernardo Maggiorelli, Enzo De Risi, Pierluigi De Angelis, Alessia Pannone, Sarah Campani, Monica Crociani, Marco Baldini, Francesca Borghi, Emanuela Anichini), del gruppo Lorenza Bondi Siena nel cuore Marco Falorni Udc (Lorenza Bondi, Marco Falorni) e ha ricevuto l’unanimità dei ventitré consiglieri comunali presenti.

In particolare, con la mozione si impegna il Sindaco e la Giunta “a prevedere l’estensione degli incentivi previsti nel ‘regolamento per la tutela del patrimonio culturale e delle attività del centro storico e del territorio comunale l territorio comunale (zone 1/ 1bis /2 bis/ 3)’ a tutto il territorio comunale comprendendo anche tutte le attività al di fuori del centro storico e a trasmettere il presente atto al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell’economia e delle finanze per condividere e sostenere la proposta popolare ‘Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità’”.

Nelle premesse del documento si legge che “negli ultimi anni si è affermato fenomeno sempre più evidente: il progressivo calo numerico della presenza di attività commerciali nei centri urbani, nei borghi e nelle periferie. Questo processo riguarda tutto il territorio nazionale e non è più limitato alle aree marginali. Il numero di negozi di vicinato è diminuito di circa meno 14,3 per cento rispetto al 2012. Il fenomeno non è solo quantitativo: riguarda anche la qualità del tessuto commerciale, con la scomparsa di attività indipendenti e la crescente omologazione dell’offerta, soprattutto nei centri storici; nei comuni e nei borghi questa dinamica assume un rilievo ancora più critico: quando chiude un negozio non si perde soltanto un’attività economica, ma spesso un presidio di servizio, di relazione e sociale; la globalizzazione e la digitalizzazione hanno accelerato la trasformazione dell’offerta, ma anche della domanda dei consumatori, che ha subito gli effetti della pandemia, della crisi economica e dell’aumento dell’inflazione; le dinamiche demografiche legate ai fenomeni di invecchiamento della popolazione, allo spopolamento delle aree interne, alla crescita dei flussi migratori e alle modifiche nella struttura delle famiglie sono strettamente legate alla trasformazione del commercio, richiedendo una forte capacità di adattamento agli operatori commerciali, che devono rispondei e a una domanda sempre più segmentata e differenziata; le imprese del commercio rappresentano inoltre un importante tante canale per la promozione delle produzioni locali e dei prodotti a chilometro zero e contribuiscono alla sostenibilità e allaa valorizzazione del territorio”.

Il documento considera poi che il Comune di Siena ha adottato il Regolamento per la tutela del patrimonio culturale e delle attività del centro storico e del territorio comunale l territorio comunale (zone 1/ 1bis /2 bis/ 3)’, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 giugno 2025. “Suddetto regolamento – si legge – prevede misure volte a contrastare la desertificazione commerciale, prevedendo agevolazioni e benefici economici/contributi per l’apertura a o il mantenimento di attività artigianali, enogastronomiche, agroalimentari e di commercio tradizionali nelle aree a rischio di spopolamento commerciale; pur essendo lo spazio dell’azione politica locale limitato e non sufficiente da solo a contrastare il fenomeno può intervenire con azioni mirate dite e rapide mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari a favorire il rilancio delle attività commerciali in tutta la città”. “le istituzioni nazionali – si legge – possono sostenere con interventi legislativi il commercio di vicinato, tenendo conto delle numerose difficoltà che incontrano i piccoli commercianti, ma anche e soprattutto della grande risorsa che questi rappresentano per il territorio; le politiche nazionali dell’ultimo trentennio, dalla riforma del commercio del ’98 a oggi, non sono valse a trovare un punto di equilibrio tra le forme distributive tale da salvaguardare l’esigenza dei consumatori a poter acquistare i prodotti di largo consumo a prezzi adeguati con quella di poter contare sui servizi di prossimità, avendo piuttosto condotto alla chiusura massiva di esercizi di vicinato ed alla saturazione della grande distribuzione, ambedue insidiati fortemente oggi dal commercio online, che comunque priva i territori di servizi e presidio fisico ‘di utilità’; il commercio al dettaglio rappresenta una componente fondamentale del sistema economico italiano, contribuendo per circa il 12 per cento del Pil nazionale, essendo costituito prevalentemente da micro e piccole imprese diffuse sul territorio, svolgendo una funzione essenziale di occupazione e redistribuzione del reddito; la crisi del commercio di prossimità non è quindi solo un problema settoriale, ma riguarda un pezzo rilevante dell’economia nazionale e della sua capacità di crescita; la riduzione della rete commerciale produce effetti economici più ampi del mero aspetto statistico, quali l’impatto sui consumi e sulla domanda interna, sull’occupazione, sui territori, nella misura in cui il commercio di prossimità svolge una finzione economica e sociale chiave di garanzia ai servizi essenziali alle comunità, mantiene viva l’economia locale, contribuisce al!a sicurezza e alla qualità urbana; la sua scomparsa si traduce in meno servizi, meno attrattività e maggiore degrado urbano, in un circolo vizioso che accelera lo spopolamento e la perdita di valore economico delle aree interessate. Nei piccoli centri questo effetto è ancora più evidente: la chiusura delle attività commerciali riduce la prossimità dei servizi essenziali, impoverisce la vita di comunità , indebolisce il mercato immobiliare e rende il territorio meno capace di attrarre nuove famiglie, giovani imprenditori e investimenti; in altre parole, la desertificazione commerciale non è solo una conseguenza del declino demografico, ma finisce per diventare anche un moltiplicatore, aggravando le disuguaglianze territoriali tra aree forti e aree fragili”.

La mozione ritiene poi importante “condividere e sostenere la proposta popolare lanciata da Confesercenti, ‘Misure e per Ia rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità’, avente la finalità di assicurare la continuità dei servizi essenziali e di prossimità alla popolazione residente, contrastare i fenomeni di rarefazione commerciale e rafforzare il tessuto economico locale al fine di tutelare la rete di vicinato, salvaguardare i presidi multiservizio e promuovere forne di aggregazione tra imprese operanti nei territori interessati, attraverso la definizione di una normativa per l’istituzione e la disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità; condividere la previsione di norme statali che: istituiscano un regime fiscale di vantaggio per le imprese ubicate nei territori ricadenti nelle aree urbane e periurbane individuate dalle Regioni, che comprendano gli ambiti per i quali gli enti locali abbiano deliberato specifici programmi o progetti di rivitalizzazione ai fini dell’insediamento di attività commerciali e di servizi carenti rientranti nelle dimensioni degli esercizi di vicinato o del supporto alle attività esistenti e in sofferenza della stessa tipologia e dimensione; stabiliscano misure di sostegno finanziario e di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi di prossimità ubicati o che intendano insediarsi in tali aree, definendo i criteri e le modalità di accesso alle misure agevolative; istituiscano presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy un osservatorio per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, con funzioni di monitoraggio e di supporto alle attività di valutazione ed indirizzo delle politiche di settore, definendone composizione, organizzazione e modalità di funzionamento; istituiscono, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, destinato al finanziamento delle misure di sostegno e degli interventi attuativi”.

Avviso per il potenziamento della vigilanza nei pressi delle scuole, Cardini: “Perseguire l’obiettivo della sicurezza e della partecipazione civica”

L’avviso esplorativo (atto dirigenziale 2191 del 23 settembre 2026) per individuare un’associazione di volontariato e/o di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione per il potenziamento del servizio di vigilanza nei pressi dei plessi scolastici, è stato al centro dell’interrogazione presentata durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, martedì 6 ottobre, dalla consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico. A rispondere è stato l’assessore alla sicurezza, alla prevenzione di prossimità e alla Polizia Locale del Comune di Siena, Fiamma Cardini.

“In primo luogo – ha dichiarato Cardini – l’amministrazione comunale ribadisce che la propria volontà è quella di incrementare progressivamente il numero dei plessi scolastici nei quali sia garantita la presenza di figure di vigilanza dedicate. In tale ottica, la presenza presso le scuole sarà assicurata, ove possibile, sia dal personale della Polizia Locale, sia da soggetti volontari regolarmente selezionati e formati, così da massimizzare la copertura e rispondere efficacemente alle esigenze di sicurezza, prevenzione e supporto. In realtà, a maggio 2026 sono stati riaperti i termini per l’adesione al Gruppo dei Volontari della Polizia Locale, tuttavia alla scadenza del termine, 31 maggio 2026, era pervenuta un’unica domanda di partecipazione, circostanza che non ha consentito l’ampliamento auspicato dell’organico dei volontari. Per tale motivo si è ritenuto necessario procedere, in continuità progettuale, con la pubblicazione dell’avviso esplorativo volto a verificare la disponibilità di associazioni di volontariato o promozione sociale in grado di supportare e potenziare il servizio. La decisione di procedere con lo strumento dell’avviso rivolto alle associazioni di volontariato o di promozione sociale, si fonda, quindi, sull’esigenza di potenziare e rendere più stabile il servizio, superando i limiti quantitativi e organizzativi riscontrati nelle selezioni individuali dei singoli volontari, e valorizzando al contempo reti associative che possono assicurare maggiore continuità, esperienza e capacità di intervento”.

“Con riferimento alla possibilità di concordare ‘ulteriori prestazioni’ – ha proseguito l’assessore –, le stesse potranno consistere in collaborazioni per servizi di informazione e supporto in occasione di eventi cittadini, iniziative di educazione civica, attività di sensibilizzazione presso le scuole, o altre attività di presidio e monitoraggio del territorio. I volontari impiegati potranno essere chiamati a svolgere le seguenti attività: vigilanza durante l’entrata e l’uscita degli alunni dagli edifici scolastici, nell’ambito delle competenze loro attribuite e sempre in coordinamento con la Polizia Locale; attività di informazione e supporto alla Polizia Locale, tra cui la verifica del corretto utilizzo delle aree verdi da parte dei cittadini, la tutela e il rispetto del patrimonio pubblico, con particolare riferimento a monumenti e arredi urbani; altre mansioni specificamente richieste dal Sindaco tramite provvedimento motivato, e comunque rientranti nelle competenze e nella formazione ricevuta dai volontari. Qualora durante il servizio i volontari riscontrino anomalie, infrazioni al Codice della Strada o altre situazioni che richiedano l’intervento di una forza di polizia, questi sono tenuti a darne immediata notizia al Comando di Polizia Locale, senza procedere ad alcun intervento diretto o a contatti verbali con eventuali trasgressori, salvo i casi tassativamente previsti dalla normativa vigente”.

“L’avviso esplorativo – ha sottolineato Cardini – costituisce una prosecuzione e un’evoluzione del progetto originario, volto a garantire la massima copertura possibile del servizio di vigilanza mediante il coinvolgimento di realtà associative strutturate, in linea con quanto previsto dal Regolamento della Polizia Locale e dalla normativa sul terzo settore. Come già avvenuto per i volontari selezionati in precedenza, il Comando di Polizia Locale provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti dagli avvisi pubblici in capo ai nuovi volontari eventualmente proposti dalle associazioni, ai fini di garantire la congruenza rispetto ai compiti da svolgere. I volontari attualmente già presenti continueranno a operare sotto il diretto controllo e coordinamento del Comando di Polizia Locale, proseguendo le attività già in essere nelle modalità stabilite. In caso di coinvolgimento di nuove figure tramite associazioni, il coordinamento resterà in capo alla Polizia Locale, in modo da assicurare omogeneità ed efficienza nell’operato di tutti i volontari coinvolti. Analogamente a quanto attuato per il primo gruppo di volontari, il Comando di Polizia Locale organizzerà specifici percorsi formativi, uniformi per tutti i soggetti impegnati nel servizio, garantendo così una formazione omogenea e aggiornata, idonea a predisporre l’espletamento delle mansioni richieste nel pieno rispetto delle norme”.

“L’amministrazione comunale – ha concluso l’assessore Fiamma Cardini – ribadisce il proprio impegno a perseguire, con strumenti sempre più efficaci e trasparenti, l’obiettivo della sicurezza e della partecipazione civica, nel rispetto delle norme e in una logica di collaborazione tra istituzioni, cittadini e realtà associative”.

La consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico ha replicato: “Le spiegazioni erano necessarie, dall’avviso non si capivano molto bene alcuni aspetti. Fra le altre cose si chiede nel bando di avere un’esperienza di due anni in un contesto analogo e di conoscere bene il territorio, ma ci si dovrebbe in questo caso rivolgere fuori da Siena per trovare volontari di questo genere. Ci sono cose che quindi tornavano poco e avevano bisogno di una spiegazione. Credo che il volontariato sia uno strumento estremamente importante, Siena ha uno spirito forte, ma leggere un avviso in cui si chiede disponibilità di 365 giorni all’anno, salvo sabato e domenica, mi ha preoccupato. Mi ha preoccupato anche che si demandasse a un’associazione un servizio così delicato. Certi servizi, per quanto mi riguarda, devono essere sempre in capo all’amministrazione, e non demandati come l’agenzia interinale per gli ausiliari del traffico o la gestione dei tributi che viene effettuata da Sigerico e invece dovrebbe essere effettuato dall’amministrazione: lo stesso concetto vale per questi aspetti. Mi rincuora come sia specificato che comunque all’entrata e all’uscita della scuola ci sia la Polizia Locale ad affiancare i volontari, così come sono specificate bene, nel bando. le mansioni del volontario, il quale non deve essere mandato allo sbaraglio. Il volontariato non può andare a tappare un buco, ma deve essere un aiuto perché la città sia più accogliente e disponibile. Ben vengano poi tutti gli altri servizi, pur tenendo ben presente che il volontario non è un pubblico ufficiale e non va a sostituire chi è preposto all’ordine pubblico”.

Circolo Due Ponti, Capitani: “Nessuno scontro. Disponibili a trovare insieme soluzioni alternative in zona”

“Palazzo Pubblico è la casa di tutti i senesi, ci rammarica leggere che sulla sede del circolo ‘Il Risorgimento ai Due Ponti’ il Comune ‘abbia voluto uno scontro’. Restiamo disponibili per trovare insieme soluzioni alternative in zona, in modo di permettere al circolo di proseguire la sua attività sociale sul territorio”. Così il Vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena, Michele Capitani, ha risposto all’interrogazione, durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, martedì 6 ottobre, presentata dai consiglieri del gruppo Partito Democratico (Giulia Mazzarelli, Anna Ferretti, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli), del gruppo Per Siena (Vanni Griccioli), del gruppo Castagnini Sindaco (Massimo Castagnini), del gruppo Polis (Gianluca Marzucchi), del Gruppo Misto (Fabio Pacciani), del gruppo Progetto Siena (Adriano Tortorelli) in merito al recesso anticipato da contratto di locazione del circolo “Il risorgimento ai Due Ponti” e alla possibile destinazione dell’immobile all’ufficio immigrazione della Questura.

“Siamo stati noi come amministrazione – ha detto Capitani – a convocare i rappresentanti del circolo, consapevoli delle difficoltà rispetto a questo tipo di decisione, non dipendente dal Comune, e pronti non solo ad ascoltare le esigenze del circolo stesso, ma anche a cercare possibili risposte. Si tratta di un’operazione che non dipende in alcun modo dall’amministrazione comunale, ma non per questo ci siamo disinteressati. Il Comune è e deve continuare a essere un punto di riferimento sul territorio e sensibile alle esigenze quotidiane dei cittadini: abbiamo per questo lavorato e siamo disponibili ancora a lavorare per trovare soluzioni alternative in zona, utilizzando gli strumenti normativi e urbanistici a nostra disposizione”.

“Resta il fatto – ha proseguito Capitani – come anche lo spostamento dell’ufficio immigrazione sia un’esigenza da soddisfare in breve tempo. L’ufficio serve un utenza che registra numeri importanti di accesso dalla nostra provincia, come dimostrato dai dati, e per tale ragione deve essere collocata non nel centro storico della città. Per fare un esempio concreto, Siena è al momento l’unico capoluogo toscano assieme a Pisa ad avere l’ufficio immigrazioni in pieno centro. Un’ubicazione che crea difficoltà sia come logistica sia dal punto di vista organizzativo, aspetti sottolineati a più riprese da Prefettura e Questura di Siena. Preso atto della valutazione effettuata ufficio logistico della Polizia di Stato, è l’Agenzia del Demanio che ha competenza su questo aspetto e che ha individuato l’immobile ai Due Ponti, di sua proprietà, per tale spostamento”.

“Sulla possibilità di creare un tavolo istituzionale legato alla vicenda – ha precisato ancora il Vicesindaco – mi preme sottolineare come su immobili preordinati all’uso governativo come quello in questione, non è possibile utilizzare questo tipo di strumenti, perché l’iter spetta unicamente al Demanio. Infatti il Piano Casa, firmato nel 2024 con la stessa Agenzia del Demanio, ha determinato l’elenco di sedici immobili oggetto di riqualificazione e recupero, che non hanno questa specifica destinazione. Non è presente l’immobile di via Aretina, perché il Demanio non ha ritenuto di inserire tale struttura nell’elenco, essendo già presente il potenziale uso governativo. Per questo diventa impossibile attivare, un tavolo istituzionale con Demanio, Prefettura e Questura. Per immobili con questa specifica destinazione l’amministrazione comunale non ha competenze in questo senso e, ribadisco, non può nemmeno pensare di attivare uno scambio con un immobile di sua proprietà. Questo per due ragioni: non ne possiede uno con caratteristiche richieste ed inoltre il Demanio non attiva procedure di permuta se, come prima ricordato, ha già un immobile con vincolo preordinato a uso governativo tra le sue proprietà. Preciso anche che sono state effettuate ricerche amministrative e lo scambio tra amministrazioni di immobili di rispettiva proprietà è una procedura complessa, che negli ultimi trenta anni non ha mai trovato attuazione, complici le rigide regole di individuazione di valori identici al fine di non incorrere in potenziali danni erariali”.

“Anche per altre situazioni sul territorio – ha concluso Capitani – il Comune ha trovato soluzioni condivise che riuscissero a equilibrare le diverse esigenze sul tavolo ed è proprio partendo da questo che ribadiamo la disponibilità a lavorare insieme ai rappresentanti del circolo per creare tutti i presupposti affinché sia trovata la giusta risposta”.

La consigliera Giulia Mazzarelli (Partito Democratico), che ha illustrato l’interrogazione, si è dichiarata “assolutamente non soddisfatta. In questa vicenda c’è una domanda ancora inevasa: siamo davvero sicuri che siano state cercate fino in fondo le soluzioni per una sede alternativa all’ufficio immigrazione e non al circolo? Dalle parole dell’assessore emerge un punto di vista chiaro, ovvero che sia il circolo a dover lasciare la propria sede. E’ evidente che le esigenze della questura ci siano e vadano affrontate, ma proprio perché ci sono esigenze importanti, ci saremo aspettati da parte dell’amministrazione un maggiore equilibrio e soprattutto la volontà di trovare la soluzione, appunto, più equilibrata. Mi hanno colpito anche le parole dell’assessora Cardini, in parte riprese anche oggi, secondo cui, con il trasferimento dell’ufficio immigrazione in una sede periferica della città non ci sarebbero stati più episodi spiacevoli nel centro della città. Stiamo cercando davvero la soluzione migliore, o stiamo spostando un problema da una parte all’altra della città, tentando di nasconderlo? e perché a pagare il prezzo deve essere il circolo ‘Il Risorgimento ai Due Ponti’. Credo che alla base ci sia un problema di mancanza di volontà. Il circolo non è solo un edificio: sono le persone che da generazioni lo tengono vivo, lo hanno curato, mantenuto e vissuto fino a oggi. Persone che valgono più di tante parole, che incarnano ancora la memoria di quando quello spazio fu sottratto con la forza sotto con il regime fascista e non tornò più indietro ai legittimi proprietari. Non possiamo semplificare il tutto semplicemente trovando un’altra sede, il luogo e le persone che lo animano sono un tutt’uno: sono parte importante della storia democratica della città, sarebbe una ferita irreparabile per Siena e per la sua memoria civile. Anche io credo che in questa vicenda non dovrebbero esserci due schieramenti, uno favore della Questura, l’altro a favore del circolo. Il compito del Comune è trovare soluzioni anche quando ci sono due posizioni in contrasto apparentemente inconciliabili. Prima di dire che non ci sono soluzioni alternative, però, bisogna che il Comune si faccia carico di un confronto con Demanio, Questura e Prefettura, in modo da evitare che un luogo con una storia così profonda si separi dalla città. Si tratta oltretutto di uno degli ultimi e pochi presidi all’interno della città per socialità, associazionismo e cultura. Posso annunciare, per tutte queste ragioni, che dal consiglio comunale di oggi parte simbolicamente una mobilitazione che vedrà come prima tappa l’assemblea pubblica del prossimo 15 ottobre, già annunciata dal circolo”.

Il Consiglio comunale approva le modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche nel Dup

Il Consiglio comunale di oggi, martedì 6 ottobre, ha approvato le modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche nel Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028. L’atto, emendato d’ufficio come illustrato dal Presidente del Consiglio comunale, Davide Ciacci, e illustrato in aula dal Vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena, Michele Capitani, ha ricevuto ventidue voti favorevoli e otto voti contrari dei trenta consiglieri comunali presenti.

“Il documento di integrazione del Dup – ha detto Capitani – attiene le opere pubbliche, per un investimento di per 350mila euro di asfaltature delle strade, in particolare via delle Sperandie, via di Fontanella e via Sant’Agata. La modifica si è resa necessaria per procedere celermente e in modo da migliorare le vie di accesso alla città”.

San Francesco d’Assisi, il Consiglio comunale di Siena ha celebrato l’istituzione della Festa Nazionale

La seduta del Consiglio comunale di oggi, martedì 6 ottobre, è stata aperta con la celebrazione relativa all’istituzione della Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi. Sono intervenuti, introdotti dal Presidente del Consiglio comunale, Davide Ciacci, Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, Augusto Paolo Lojudice, e Sua Eccellenza Prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo. E’ seguito quindi l’intervento di Massimo Bianchi dell’Università di Siena, dal titolo “La figura di San Francesco nella storia e il francescanesimo a Siena”. Quindi l’intervento del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio. Hanno poi preso parola la consigliera comunale del gruppo Partito Democratico, Gabriella Piccinni; il consigliere comunale del gruppo Siena in tutti i sensi Nicoletta Fabio Sindaco, Leonardo Pucci; il consigliere comunale del gruppo Partito Democratico, Alessandro Masi; il consigliere comunale del gruppo Lorenza Bondi Siena nel cuore Marco Falorni Udc, Marco Falorni.

Nel raccontare la figura del Santo, Bianchi ha sottolineato di voler “riscoprire l’essenza del messaggio di Francesco, la sua intensa spiritualità, la straordinaria capacità di essere testimone del suo tempo e di offrire molti spunti di riflessione validi ancora oggi solo con la forza disarmante della semplicità”. Bianchi, di fronte al Consiglio comunale, ha ripercorso anche le tappe senesi della vita di San Francesco: “L’esperienza di vita di Francesco è anche una sorta di viaggio all’interno di una parte consistente della nostra penisola che può dirsi a giusto motivo francescana. Insieme con la Romagna, le Marche, il Lazio e ovviamente l’Umbria, anche la Toscana è a tutti gli effetti parte costitutiva di un mondo geograficamente e linguisticamente molto familiare a Francesco. Con la Toscana il legame può dirsi genetico e naturale, essendo stata lo scenario della sua piena maturità spirituale: sono tanti infatti i conventi, le chiese, i santuari che conservano tracce significative del suo passaggio. Ripercorrere il cammino di Francesco nei luoghi della Toscana da lui visitati non è solo un esercizio di memoria storica ma un vero e proprio itinerario spirituale e di diffusione del suo messaggio, a partire dal 1209 quando Bernardo da Quintavalle ed Egidio giunsero a Firenze dando vita a quel nucleo che già nel 1217 vide nascere la Provincia della Tuscia con ormai una ventina di conventi già attivi. L’itinerario prosegue in ordine sparso tra Arezzo, Cortona, la Valdelsa, soprattutto con San Gimignano, Colle e Poggibonsi, Firenze e la via Francigena, le pendici dell’Amiata e ovviamente Siena, dove le cronache narrano che l’accoglienza del Santo fu travolgente e dove l’entusiasmo e l’ardore dei senesi era tale da condurlo a braccia tra le vie del centro. Ma il legame con Siena era destinato a incrementarsi proprio nel più complicato momento del dolore fisico; infatti, nella primavera del 1226 Francesco, ormai gravemente malato, in particolare agli occhi a seguito del tracoma contratto nel viaggio in Oriente, dal suo eremo di Ravacciano dettò il suo ‘Piccolo Testamento’, una sintesi di amore e di umiltà che raccomandava ai suoi frati che “sempre si amino tra loro, sempre amino ed osservino la nostra signora la santa povertà; sempre siano fedeli e sottomessi ai prelati e a tutti i chierici della Santa Madre Chiesa”. Poco fuori le mura sorge infatti la chiesa di San Francesco all’Alberino dove la leggenda racconta che il poverello di Assisi, piantando in terra il suo bastone da viaggio, lo vide germogliare istantaneamente in un leccio sacro, tuttora ricordato come simbolo di una fede che porta frutto anche nel deserto”.

“Ricordare oggi San Francesco in quest’Aula – ha detto il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio – ha per la nostra città un significato che va oltre la celebrazione di una ricorrenza; significa interrogarsi sull’eredità che una figura vissuta otto secoli fa continua a consegnare alla nostra società e alla nostra comunità. Lo ha sottolineato appena due giorni fa, ad Assisi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: sono trascorsi ottocento anni dalla morte di Francesco, eppure la distanza del tempo non ha diminuito la forza della sua testimonianza”. “Lo ha evidenziato anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni – ha detto ancora Nicoletta Fabio -, ricordando San Francesco come ‘un italiano che ha forgiato l’identità di un intero popolo’ e come testimone di un messaggio universale destinato ancora ad illuminare il nostro cammino. Siena può sentire il messaggio del santo di Assisi particolarmente vicino perché il rapporto tra Francesco e la nostra città non è soltanto ideale, la città lo ha ricordato con alcuni eventi dedicati. Secondo le Fonti francescane Francesco giunse a Siena già negli anni della sua predicazione. La tradizione ricorda la sua opera di pacificazione delle fazioni cittadine e la sua presenza presso l’eremo di Ravacciano. Ma soprattutto tornò qui nella primavera del 1226, pochi mesi prima della morte. Era gravemente malato e venne condotto a Siena anche nella speranza di trovare sollievo ai problemi agli occhi. Proprio qui, nell’eremo che oggi ricordiamo attraverso San Francesco all’Alberino, dettò ai suoi frati poche e straordinarie parole. Una sorta di breve testamento spirituale. Parole semplici e potenti che ci ricordano, fra l’altro, che una società non può vivere soltanto di regole, interessi e contrapposizioni. Ha bisogno anche di legami, rispetto, responsabilità reciproca, attenzione verso chi rimane indietro”.

“Tra quelle indicazioni – ha aggiunto il Sindaco – ce n’è una di una semplicità disarmante: ‘Sempre si amino gli uni gli altri’. Dovremmo ascoltare la lezione di san Francesco per imparare soprattutto l’amore, parola chiave per riassumerne il pensiero, fonte e forza di ogni slancio e della sua santità: amore per il prossimo, amore per la fede, amore per la Chiesa, amore per la pace, amore per la povertà, amore per l’ambiente. Come ha scritto due giorni fa Marcello Veneziani, e come ci testimonia il Cantico delle creature, ‘Francesco non vanifica il mondo e non considera ingannevole la sua evanescenza ma loda la magnificenza del creato perché riflesso di Dio. Il Santo di Assisi predicò pace e rispetto per il creato perché innamorato dell’Essere, Dio, e della sua impronta negli enti, la natura. È il lascito più importante a un’epoca prigioniera del vacuo apparire e ormai abituata alla fuga dalla realtà’. Nel suo rifiuto della vita ridotta ad apparenza c’è anche il rifiuto della vanità e del narcisismo dominante; l’umiltà francescana è anche ribellione contro il proprio io e la sua insolenza; e la povertà francescana non è un programma economico, sociale o politico ma una rinuncia, che nasce dallo scegliere l’essenziale rispetto al superfluo. Tutte scelte e rinunce di cui oggi avremmo tutti un gran bisogno. E poi c’è la spiritualità, parola che non deve necessariamente dividere chi crede da chi non crede; spiritualità può significare anche capacità di fermarsi, di ascoltare, di interrogarsi, di riconoscere che nella vita individuale e collettiva esistono valori che non possono essere ridotti alla sola dimensione materiale”.

“Tornando al legame di Francesco con Siena – ha detto ancora – , esso diventa ancora più profondo se accanto a lui poniamo Santa Caterina. Francesco d’Assisi e Caterina da Siena sono insieme Patroni d’Italia dal 1939. Due figure lontane nel tempo e diverse per esperienza ma che hanno la capacità di parlare di pace e chiedere la pace ai potenti.Francesco attraversa le linee della quinta crociata per incontrare il sultano al-Malik al-Kamil. Caterina invece si reca ad Avignone, richiama governanti e uomini di Chiesa alle loro responsabilità, lavora incessantemente per la riconciliazione e per la pace. Entrambi ci consegnano una lezione che oggi appare quanto mai necessaria: chiedere e desiderare la pace non è debolezza, è coraggio, richiede la capacità di vedere nell’altro non un nemico ma una persona con tutte le sue fragilità. È forse questo uno dei messaggi più potenti che possiamo raccogliere oggi. In un tempo nel quale nel mondo tornano guerre terribili, nel quale le divisioni sembrano spesso prevalere sul dialogo e perfino le nostre comunità rischiano talvolta di smarrire il senso della misura e dell’ascolto, Francesco e Caterina ci ricordano che costruire la pace significa prima di tutto ricostruire relazioni. E significa farlo concretamente. Per questo appartengono entrambi non soltanto alla storia religiosa del nostro Paese, ma alla nostra storia civile. E per questo Siena può sentire ancora più propria questa giornata. E proprio parlando di Santa Caterina voglio cogliere questa occasione per condividere con il Consiglio, quasi in anteprima, una notizia alla quale come Sindaco tengo particolarmente. Dal 28 novembre 2026 al 30 marzo 2027, il Complesso museale Santa Maria della Scala ospiterà la mostra ‘Santa Caterina. Estasi e ardore’. È un progetto che questa amministrazione ha fortemente voluto, perché crediamo che Siena abbia non soltanto il dovere di custodire la memoria di Caterina, ma anche il dovere di continuare a raccontarla al mondo, rendendone comprensibile la straordinaria modernità. Caterina è una figlia di Siena, ma appartiene all’umanità intera. E mi è gradito pensare che, nell’anno in cui l’Italia riscopre con particolare intensità la figura di Francesco, la nostra città scelga di dedicare un grande momento culturale e spirituale all’altra Patrona d’Italia. Francesco e Caterina, ancora una volta idealmente insieme. Assisi e Siena. Due città, due storie, due voci che hanno attraversato i secoli continuando a parlare al nostro presente. Credo sia anche questo il compito di una città come la nostra: non limitarsi a conservare il proprio patrimonio, ma renderlo vivo, capace ancora di interrogare, emozionare e parlare alle nuove generazioni. Perché Francesco, come Caterina, ci insegna soprattutto questo: le grandi trasformazioni cominciano dalla responsabilità di ciascuno. Voglio concludere con l’immagine scelta da Papa Leone XIV qualche giorno fa con l’auspicio che ‘il sole di Francesco possa illuminare il mondo’ e indicare ancora la via della pace, della speranza e della convivenza fraterna. Da Siena, città di Caterina e città che accolse Francesco, credo che questo auspicio possa diventare oggi anche il nostro”.

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