Il Consiglio comunale di Siena convocato per martedì 6 ottobre: l’ordine del giorno

E’ stato convocato in seduta straordinaria per martedì 6 ottobre alle ore 9 il Consiglio comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Nell’occasione sono previsti interventi relativi all’istituzione della Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi da parte di Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, Augusto Paolo Lojudice, e di Sua Eccellenza Prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo. Seguirà Massimo Bianchi dell’Università di Siena con un intervento dal titolo “La figura di San Francesco nella storia e il francescanesimo a Siena”.

I lavori del Consiglio comunale proseguiranno con la trattazione dell’ordine del giorno: al primo punto la proposta di delibera relativa all’integrazione della sezione 3.7 del Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari e alle modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche del Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028.

Dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, spazio alle interrogazioni. La prima è quella della consigliera Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile in merito alle criticità relative alla sicurezza, alla manutenzione, alla mobilità elettrica e al decoro urbano nel quartiere di San Prospero e allo stato della residenza universitaria di viale XXIV Maggio. Seguiranno l’interrogazione della consigliera Giulia Mazzarelli del gruppo Partito Democratico sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento al dissesto idrogeologico e alla manutenzione del territorio, l’interrogazione della consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico sull’utilizzo di strutture per servizi socio-sanitari e l’interrogazione del consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico su cosa abbia fatto la Sindaco Fabio e la sua Giunta rispetto all’impegno dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale il 30 aprile 2026 sul tratto ferroviario Poggibonsi-Siena, per migliorare il collegamento del Capoluogo di Siena con Firenze. Sarà la volta, poi, dell’interrogazione dei consiglieri Giulia Mazzarelli, Anna Ferretti, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli (Partito Democratico), Vanni Griccioli (Per Siena), Massimo Castagnini (Castagnini Sindaco), Gianluca Marzucchi (Polis), Fabio Pacciani (Gruppo Misto) e Adriano Tortorelli (Progetto Siena) in merito al recesso anticipato dal contratto di locazione del circolo “Il Risorgimento ai Due Ponti” e alla possibile destinazione dell’immobile all’ufficio immigrazione della Questura. Spazio, poi, all’interrogazione del consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico su Sigerico spa, durata degli affidamenti, investimenti, patrimonializzazione e destinazione degli utili, e all’interrogazione della consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico sull’avviso esplorativo (atto dirigenziale 2191 del 23 settembre 2026) per individuare un’associazione di volontariato e/o di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione per il potenziamento del servizio di vigilanza nei pressi dei plessi scolastici.

A conclusione dell’ordine del giorno, sarà discussa una mozione a firma dei consiglieri Silvia Armini, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo e Leonardo Pucci (Siena in tutti i sensi – Nicoletta Fabio Sindaco), Bernardo Maggiorelli, Enzo De Risi, Pierluigi De Angelis, Alessia Pannone, Sarah Campani, Monica Crociani, Marco Ballini, Francesca Borghi ed Emanuela Anichini (Fratelli d’Italia) e Lorenza Bondi e Marco Falorni del gruppo Lorenza Bondi Siena nel cuore – Marco Falorni Udc in merito all’iniziativa di legge recante “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”.

Il Consiglio comunale di Siena del 21 maggio 2026 è visibile in diretta streaming su YouTube, all’indirizzo https://www.youtube.com/@consigliocomunedisiena3289/streams, raggiungibile anche attraverso il portale del Comune di Siena (www.comune.siena.it) home-amministrazione-organi di governo, e su Facebook, al link https://www.facebook.com/ComunediSienaOfficial.

ORDINE DEL GIORNO

del Consiglio comunale di Siena di martedì 6 ottobre 2026

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 42 2026 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2028: INTEGRAZIONE SEZIONE 3.7 PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E MODIFICHE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

2 COMUNICAZIONI 123 2026 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

3 INTERROGAZIONE 102 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO ALLE CRITICITA’ RELATIVE ALLA SICUREZZA, ALLA MANUTENZIONE, ALLA MOBILITA’ ELETTRICA E AL DECORO URBANO NEL QUARTIERE DI SAN PROSPERO E STATO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA XXIV MAGGIO.

4 INTERROGAZIONE 114 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO ALLE MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO E ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO.

5 INTERROGAZIONE 121 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO ANNA FERRETTI, SULL’UTILIZZO DI STRUTTURE PER SERVIZI SOCIO-SANITARI.

6 INTERROGAZIONE 124 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SU COSA ABBIA FATTO LA SINDACO FABIO E LA SUA GIUNTA RISPETTO ALL’IMPEGNO DELL’ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DA CONSIGLIO COMUNALE IL 30 APRILE 2026 SUL TRATTO FERROVIARIO POGGIBONSI-SIENA, PER MIGLIORARE IL COLLEGAMENTO DEL CAPOLUOGO DI SIENA CON FIRENZE.

7 INTERROGAZIONE 125 2026 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, ANNA FERRETTI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI E LUCA MICHELI, DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, DEL GRUPPO CASTAGNINI SINDACO MASSIMO CASTAGNINI, DEL GRUPPO POLIS GIANLUCA MARZUCCHI, DEL GRUPPO MISTO FABIO PACCIANI, DEL GRUPPO PROGETTO S.I.E.N.A. ADRIANO TORTORELLI IN MERITO AL RECESSO ANTICIPATO DA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL CIRCOLO “IL RISORGIMENTO AI DUE PONTI” E ALLA POSSIBILE DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE ALL’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA.

8 INTERROGAZIONE 126 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, SU SIGERICO SPA – DURATA DEGLI AFFIDAMENTI, INVESTIMENTI, PATRIMONIALIZZAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI.

9 INTERROGAZIONE 128 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ANNA FERRETTI SULL’AVVISO ESPLORATIVO (ATTO DIRIGENZIALE 2191 DEL 23/09/2026) PER INDIVIDUARE UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O DI PROMOZIONE SOCIALE, FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE, PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NEI PRESSI DEI PLESSI SCOLASTICI.

10 MOZIONE 127 2026 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA IN TUTTI I SENSI SILVIA ARMINI, MICHELE CORTONESI, FRANCESCA CESAREO E LEONARDO PUCCI, DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA BERNARDO MAGGIORELLI, ENZO DE RISI, PIERLUIGI DE ANGELIS, ALESSIA PANNONE, SARAH CAMPANI, MONICA CROCIANI, MARCO BALLINI, FRANCESCA BORGHI, EMANUELA ANICHINI, DEL GRUPPO LORENZA BONDI SIENA NEL CUORE MARCO FALORNI UDC LORENZA BONDI, MARCO FALORNI IN MERITO ALL’INIZIATIVA DI LEGGE RECANTE “MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI DI PROSSIMITA'”