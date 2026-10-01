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giovedì, 1 Ottobre 2026
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Montepulciano, a Palazzo Ricci la Settimana di musica da camera

Montepulciano, il 2 e 3 ottobre la Settimana di musica da camera a Palazzo Ricci: due concerti con grandi compositori e ingresso ad offerta.
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La musica da camera si fonda sulla comunicazione e sullo scambio – principi coltivati a Palazzo Ricci. Durante questo progetto titolato ai Suoni d’Autunno verranno esplorati brani di grandi compositori e preparati in modo intensivo fino alla preparazione concertistica. La direzione di questa settimana dedicata a studenti di livello avanzato è composta Bart von der Roer, professore di pianoforte a Düsseldorf, Suyeon Kang, specialista di archi per musica da camera a Essen, e Ulrich Hermann professore di fagotto a Colonia.

Due i concerti in programma, entrambi nel Salone di Palazzo Ricci di Montepulciano alle ore 18.
Il primo venerdì 2 ottobre quando verranno eseguiti Prokofiev, Schubert, Fauré, Arenski e altri.
Il secondo sabato 3 ottobre con musiche di Mendelssohn-Bartoldy, Lalliet, Beethoven, Brahms e altri.
La settimana della musica è organizzata e concepita da Kolleg der Künste di Montepulciano.

Ingresso ad offerta



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