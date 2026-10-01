Siena ad Assisi per San Francesco: Ciacci partecipa alle celebrazioni

In rappresentanza del Comune di Siena, domenica 4 ottobre, il Presidente del Consiglio comunale, Davide Ciacci sarà ad Assisi, assieme al Gonfalone comunale, in occasione delle solennità di San Francesco, patrono d’Italia, nell’ottavo centenario della morte. Alle celebrazioni parteciperà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Saranno celebrità del tutto particolari – dichiara Ciacci – a cui parteciperò con grande onore in rappresentanza della comunità senese. Siena e Assisi condividono un profondo legame spirituale e un gemellaggio ideale, fondato sulla figura dei rispettivi patroni: Santa Caterina da Siena e San Francesco d’Assisi. In continuità con le giornate di Assisi e andando ad arricchire il calendario degli eventi organizzati dal Comune di Siena, anche in apertura del prossimo Consiglio comunale, giovedì 6 ottobre, celebreremo San Francesco con gli interventi relativi all’istituzione della Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi, da quest’anno da parte di Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, Augusto Paolo Lojudice, e di Sua Eccellenza Prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo.

Seguirà Massimo Bianchi dell’Università di Siena con un intervento dal titolo ‘La figura di San Francesco nella storia e il francescanesimo a Siena’: un modo, anche da parte della città di Siena e del suo Consiglio comunale, di riproporre all’attenzione generale la figura di San Francesco d’Assisi come esempio di pace e fratellanza e come eterna unione con Santa Caterina da Siena, altra figura fondamentale come ambasciatrice di pace”.