Diventare cuochi e pasticceri, si è concluso il progetto S.i.e.n.a

L’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi ha partecipato questa mattina all’evento conclusivo di S.i.e.n.a. (Sviluppo intelligente per l’evoluzione nell’arte culinaria), progetto di formazione per l’inserimento lavorativo che intreccia competenze del settore della ristorazione, pasticceria e panificazione con quelle della transizione green e digitale.

L’evento, tenutosi presso l’Auditorium Confesercenti di Siena, ha visto il coinvolgimento di allieve e allievi dei due corsi sviluppati attraverso il progetto, rispettivamente da aiuto cuoco e da addetto ai prodotti di panificazione e pasticceria. Ragazze e ragazzi, alcuni dei quali hanno già trovato lavoro a poche settimane di distanza dalla chiusura dei corsi, prova pratica delle competenze acquisite grazie al percorso preparando il buffet servito per l’evento.

Il progetto S.i.e.n.a. è stato realizzato dall’agenzia formativa Cescot Siena – Società cooperativa esercenti per rispondere alla crescente richiesta di personale qualificato nella filiera turistica e ristorativa del territorio senese. Promosso nell’ambito di Giovanisì, è stato cofinanziato attraverso il Pr Fse+ Toscana 2021-2027. I due percorsi, che hanno consentito il conseguimento di una qualifica professionale, sono stati caratterizzati da una impostazione laboratoriale e da 350 ore di stage in azienda.

Punto di forza del progetto è stata l’integrazione delle competenze tradizionali della cucina e della pasticceria con i temi della transizione ecologica e digitale. Gli allievi hanno affrontato moduli dedicati alla riduzione degli sprechi, al risparmio idrico ed energetico, alla valorizzazione delle filiere corte e dei prodotti tipici locali, affiancati dall’apprendimento di competenze digitali applicate alla gestione del magazzino, al calcolo del food cost e alla tracciabilità.

“Il progetto S.i.e.n.a. – ha commentato l’assessore – rappresenta un esempio virtuoso di come la formazione professionale possa rispondere in modo concreto e tempestivo ai fabbisogni reali delle imprese del nostro territorio e alle sfide poste dalle trasformazioni in atto. Grazie alla sinergia tra istituzioni, agenzie formative e tessuto economico locale, siamo riusciti a offrire a persone disoccupate e inattive un percorso di alta qualità, capace di coniugare le tradizioni gastronomiche senesi con le competenze digitali e la sostenibilità ambientale. I dati incoraggianti sull’occupazione dei partecipanti, che già a ridosso della fine dei corsi registrano alcuni inserimenti lavorativi, confermano l’efficacia di questo modello di apprendimento pratico e la centralità delle politiche attive del lavoro sostenute dalla Regione Toscana”.