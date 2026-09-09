Siena, StartUp Breeze 2026: selezionate 13 startup finaliste

Sono 13 le startup e idee imprenditoriali finaliste di StartUp Breeze 2026, il programma promosso da Fondazione Toscana Life Sciences dedicato a realtà innovative nei settori farmaceutico, dispositivi medico-diagnostici e digital health. Le candidature sono state selezionate da un ampio network di esperti del comparto life sciences con l’obiettivo di accompagnare i progetti più promettenti nella validazione e nel rafforzamento della propria proposta di valore, mettendo a disposizione competenze, strumenti e opportunità di networking per favorirne la crescita. Il programma si concluderà il 24 novembre a Milano con il Pinwheel Pitching Stage, evento finale durante il quale una giuria di esperti assegnerà il riconoscimento alla proposta più innovativa e gli special award messi a disposizione dai partner dell’iniziativa.

“Con StartUp Breeze, Fondazione Toscana Life Sciences rinnova il proprio impegno nel sostenere la crescita di nuove imprese innovative e nel favorire il trasferimento di tecnologie e competenze verso soluzioni capaci di generare valore per il sistema salute e per i pazienti”, commenta Francesco Mazzini, coordinatore del programma e Project Manager di Fondazione Toscana Life.

Le finaliste nel settore farmaceutico. Le proposte finaliste nell’ambito ambito farma sono: Banyan Biotech, startup che sviluppa una terapia rigenerativa combinata con un sistema innovativo di delivery per l’osteartrite del ginocchio; Cyclometis Therapeutics, proposta che porta avanti modulatori orali del canale TRPA1 come potenziali terapeutici per malattie neurometaboliche, in particolare obesità, diabete tipo 2, fegato grasso (MASLD); HEARTEST, realtà che sta lavorando su una piattaforma per studi in vitro per valutare la cardiotossicità dei farmaci; LysaBreak Therapeutics, proposta focalizzata sullo sviluppo di molecole in grado di ripristinare le funzioni autofagiche lisosomiali nelle patologie rare neurodegenerative da accumulo lisosomiale (come la malattia di Batten); NanoTherma, realtà centrata su nanoparticelle ferromagnetiche iniettabili in grado di generare ipertermia localizzata per il trattamento di tumori superficiali come il cancro della pelle a cellule squamose; Onaya Biotech startup che sta sviluppando una piattaforma microfluidica cancer-on-a-chip innovativa, supportata da AI, per ricreare il microambiente di tumori solidi e migliorare ricerca e testing di nuovi farmaci oncologici; ArcMod Therapeutics, proposta che punta a rendere trattabili farmacologicamente le proteine con modifiche post-traduzionali, degradando quelle patologiche e preservando quelle non patologiche; e infine Renaissance, realtà che sta sviluppando molecole attive con meccanismo multitagert innovativo contro il glioblastoma e il cancro al pancreas.

Innovazione diagnostica e digital health. Nell’ambito dei dispositivi medico-diagnostici e della salute digitale sono state selezionate cinque realtà: DermIA, soluzione basata su AI per valutare il rischio patologico di lesioni cutanee attraverso l’acquisizione e elaborazione di immagini da smartphone ed eventuale teleconsulto o indirizzamento a dermatologi accreditati; Ichnovia, startup che sta sviluppando un test ematico diagnostico semplice e innovativo basato su nanoparticelle e elaborazione tramite AI per la diagnosi precoce del cancro al pancreas; Lumnora, startup che sta realizzando una piattaforma automatizzata innovativa di imaging citofluorimetrico a flusso supportata da AI, che integra microscopia avanzata, chip optofludici, elevata risoluzione e analisi in tempo reale di singole vescicole extra cellulari con flussi elevati di lavoro; NextToYou.ai, realtà che ha l’obiettivo di creare una piattaforma per estendere il supporto psicoterapeutico tra una seduta e l’altra, grazie ad un assistente personalizzato basato su AI e sotto stretto controllo umano, trasformando l’assistenza episodica in un percorso terapeutico continuo e personalizzato; e Sindrel Medtech, startup che sta sviluppando una piattaforma innovativa di delivery di farmaci, controllata wireless e basata su grafene, con prima applicazione il trattamento di attacchi epilettici.