Sabato 12 settembre la raccolta solidale di materiale scolastico

Sabato 12 settembre 2026, la Fondazione “Il Cuore si Scioglie“, in collaborazione con UniCoop Firenze e le Caritas della Toscana, organizza una raccolta straordinaria di materiale scolastico destinata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie fragili del territorio.

I punti assegnati alla Caritas diocesana Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino sono: Siena Grondaie e Via Celso Cittadini, S. Rocco a Pilli (Sovicille), Rosia (Sovicille), Colle di Val D’Elsa e Poggibonsi.

I punti vendita assegnati alla Caritas Diocesana Montepulciano- Chiusi-Pienza sono: Acquaviva (Montepulciano), Chiusi e Sinalunga.

“Oltre alla generosità che contraddistingue tutte le comunità del nostro territorio – spiega Don Vittorio Giglio, direttore delle Caritas di Siena e di Montepulciano – chiediamo anche collaborazione per presidiare i punti vendita. Sono convinto che il materiale raccolto contribuirà ad alleviare la fatica di tante famiglie chiamate a fare i conti con gli aumenti delle spese all’ inizio di un nuovo anno scolastico”.