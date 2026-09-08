Siena, tentata truffa verso anziana: arrestato un uomo

La Polizia di Stato di Siena ha arrestato in flagranza di reato per tentata truffa aggravata in concorso un uomo di 37 anni, cittadino italiano, residente in Campania.

Ieri pomeriggio, lunedì 7 settembre, alla centrale operativa della Questura è giunta la segnalazione di una truffa in atto all’interno di un’abitazione con la tecnica del finto finanziere.

È successo tutto in pochi minuti. Un’anziana ultrasettantacinquenne, residente a Siena, stava per cadere nell’ormai nota truffa con la tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine, ma proprio il tempestivo intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha evitato un triste epilogo.

Dalle primissime indagini è emerso che la donna aveva ricevuto una telefonata da un presunto appartenente alla Guardia di Finanza che stava conducendo delle indagini su una presunta rapina in una gioielleria di Siena e, per questa ragione, le chiedeva di preparare tutto l’oro e il denaro in suo possesso per poter verificare che non si trattasse di refurtiva proveniente da reato.

La vittima aveva preparato il denaro e l’oro, mettendolo su un tavolino del corridoio, in attesa che si presentasse la persona indicata dal finanziare per la consegna, ma allo stesso tempo, insospettita, aveva contattato la propria figlia, che subito si era resa conto che era in atto una truffa e aveva chiamato il numero unico di emergenza 112.

La Sala Operativa della Questura ha inviato immediatamente le volanti sul posto e i poliziotti si sono nascosti, con la complicità della donna, all’interno dell’abitazione, attendendo l’arrivo dell’incaricato che avrebbe dovuto ricevere il denaro e i gioielli.

Poco dopo, l’uomo si è presentato alla porta e appena è entrato in possesso di tutta la refurtiva, ha cercato di allontanarsi dall’abitazione, ma è stato bloccato dai poliziotti che lo hanno arrestato.

Condotto in Questura per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato lì trattenuto a disposizione dell’AG, in attesa del Giudizio di Convalida dell’arresto che è stato convalidato. Sono inoltre stati disposti l’obbligo di dimora nel luogo di residenza e di presentazione alla pg.

Il denaro e gli ori, pari a 10 mila euro circa di valore, sono stati restituiti alla vittima che ha ringraziato gli agenti per la prontezza e l’efficacia dell’intervento.

Il Questore Angeloni ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione del Divieto di ritorno a Siena per 4 anni.