Abbadia San Salvatore, cinque nuovi spazi riaprono nel centro

Il progetto, promosso dal Comune di Abbadia San Salvatore, con la consulenza metodologica della cooperativa impresa sociale Sociolab, e reso possibile grazie al finanziamento di Regione Toscana, favorisce la riapertura temporanea di alcuni fondi sfitti del centro, mettendo in relazione proprietari degli immobili e realtà imprenditoriali locali, opportunamente selezionate attraverso un avviso pubblico: un’iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio del territorio amiatino, creando nuove opportunità per chi sceglie di vivere e fare impresa ad Abbadia.

L’inaugurazione si terrà sabato 12 settembre, con ritrovo alle ore 17:00 davanti al Comune (viale Roma 2). All’intervento introduttivo del sindaco, seguirà la presentazione del progetto e delle realtà insediate, per poi concludersi con un momento conviviale e di musica con la partecipazione della Filarmonica Giacomo Puccini. Una giornata di festa che avrà luogo tra viale Roma, Piazza XX Settembre e via Cavour, alla scoperta dei nuovi spazi riaperti.

“Nel corso del pomeriggio, le nuove attività apriranno per la prima volta le proprie porte al pubblico con laboratori e dimostrazioni. Sarà l’occasione per conoscere i protagonisti del progetto: persone che hanno scelto di credere nel futuro del centro di Abbadia, portando nuove idee, competenze ed energie. L’iniziativa vuole essere un momento di festa, ma anche un segnale concreto di rilancio del centro cittadino: un invito a riscoprire gli spazi urbani come luoghi di socialità, capaci di generare nuove relazioni e nuove opportunità per tutta la comunità.”, afferma Niccolò Volpini, sindaco di Abbadia San Salvatore.

L’appuntamento è quindi per sabato 12 settembre alle ore 17:00 davanti al Comune, per scoprire insieme i nuovi spazi, conoscere le persone che li animeranno e vivere un pomeriggio di festa nel centro di Abbadia San Salvatore. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Per conoscere più da vicino le realtà che si insedieranno nei fondi e seguire gli aggiornamenti sul progetto Abbadia Pulse – Pop Up, è possibile consultare i profili social del Comune.