Virtus Siena, al via la campagna abbonamenti “NOI”

NOI! Una parola di tre lettere che racchiude l’essenza della Virtus Siena e che sarà il claim della campagna abbonamenti per la stagione di serie B Interregionale 2026/2027.

Un messaggio ben rappresentato dall’abbraccio rossoblu che avvolge tutte le componenti della famiglia Virtus Siena, dal minibasket alla prima squadra e che sta alla base di un nuovo progetto che avrà bisogno del calore del pubblico rossoblu, compatto e appassionato.

Gabriele Voltolini, DS Virtus Siena: “La nostra campagna abbonamenti è racchiusa in una parola breve, ma che racchiude un grande significato: la parola NOI. Quest’anno più che mai dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi tutti insieme, con una grande coesione di tutti gli elementi della nostra società, dai ragazzi in campo allo staff in panchina, ma soprattutto il pubblico che è da sempre il nostro sesto uomo e ci ha sempre sostenuto e aiutato assiduamente nei momenti di difficoltà. NOI significa insieme, significa unione e grande appartenenza ai colori rossoblu. Abbiamo deciso di ripartire da qui per la nostra campagna abbonamenti. Abbiamo alzato leggermente il prezzo perchè c’è una partita in più rispetto all’anno scorso e, alzando leggermente il prezzo del biglietto rispetto allo scorso anno, vogliamo privilegiare gli abbonati, che avranno quattro partite omaggio sul totale delle quattordici della regular season. Tornerà l’abbonamento famiglia, per cui dal secondo abbonamento il prezzo sarà ridotto per tutti i componenti dello stesso nucleo familiare. Ci sarà la possibilità del ridotto per gli over 75, mentre i nostri tesserati del settore giovanile e i bambini del minibasket avranno l’ingresso gratuito. Vogliamo così creare il consueto caloroso ambiente al PalaCorsoni, che ci ospiterà anche quest’anno, in un anno per noi fondamentale in cui abbiamo deciso di ripartire con un nuovo progetto fatto di tanti ragazzi giovani, per i quali il sostegno del nostro pubblico diventa fondamentale e determinante per raggiungere i nostri obiettivi”.

Questi i dettagli degli abbonamenti per le partite casalinghe della regular season che saranno 14 (una in più dello scorso anno) e si disputeranno come lo scorso anno al PalaCorsoni alle 18:

ABBONAMENTI:

Abbonamento intero 120 (4 gare gratis)

Abbonamento ridotto 60 (4 gare gratis)

Pacchetto famiglia 180. Primo intero e dal secondo ridotto (Esempio: se una famiglia ne fa 3 sono 120 60 60)

Ridotto: over 75 e under 18 non tesserati

Biglietti:

12 intero

6 ridotto

0-6 anni gratis

Tesserati gratis

Ogni nuovo abbonato riceverà un gadget Virtus in omaggio.

La vendita degli abbonamenti prenderà il via lunedì 14 settembre alle ore 15:00 presso il bar Virtus, e proseguirà fino all’esordio casalingo in campionato di domenica 3 ottobre.