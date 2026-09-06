Virtus Siena, al PalaPerucatti arriva Castelfiorentino

Seconda amichevole per la Virtus, che domani, domenica 6 agosto alle 17:00, ospiterà al PalaPerucatti l’ABC Castelfiorentino.

Un’occasione importante per coach Totaro per fare il punto dopo queste settimane di lavoro e per i rossoblù per mettere in atto tutte le situazioni e soluzioni offensive e difensive provate in allenamento, che prosegue incessante affiancato alla parte atletica.

“Sarà un’occasione importante per mettere in campo nuove idee e nuovi concetti che abbiamo messo dentro in settimana – afferma coach Totaro – guardare cosa possiamo migliorare e quali sono le cose che iniziamo ad acquisire, sia a livello di gruppo che di gioco di squadra su entrambi i lati del campo. Ci concentreremo non solo sulla fase offensiva ma anche su quella difensiva, sulla quale abbiamo lavorato tanto in settimana”.