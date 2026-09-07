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lunedì, 7 Settembre 2026
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BASKET

Virtus Siena, buona prova contro Castelfiorentino

Al PalaPerucatti i rossoblù cedono nei primi due quarti, poi cambiano passo grazie all’intensità difensiva. Sirri miglior realizzatore con 15 punti
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Buon test per la Virtus che al PalaPerucatti mette in campo quattro quarti di agonismo e intensità contro l’Abc Castelfiorentino, proseguendo nel percorso di preparazione e avvicinamento all’esordio in campionato.

Avvio di gara ricco di ritmo e intensità, con la Virtus che mette in campo tanta energia e Castelfiorentino che risponde con un basket ordinato, riuscendo a prendere il vantaggio trovando punti veloci in contropiede. I rossoblu reagiscono trovando buone soluzioni offensive, con le seconde linee che portano in campo tanta intensità. Il primo periodo si chiude sul 19-25.

Nella seconda frazione i rossoblu partono bene, costruendo buoni tiri ma non riuscendo a concretizzare. Ne approfittano gli ospiti che mantengono il vantaggio, ma la Virtus prova a reagire con i canestri di Cazzanti e Paganotto. Intorno alla metà del quarto Castelfiorentino scalda la mano, mandando a segno alcune triple che permettono loro di allungare fino al 16-24 finale.

Avvio contratto nel terzo quarto, con le squadre che litigano con il ferro fino al momento in cui la Virtus, alzando l’intensità difensiva, riesce a recuperare palloni e segnare punti veloci in contropiede. La difesa rossoblu è quella che fa la differenza nella terza frazione: i virtussini sono intensi, mordono nella loro metà campo, e riescono a mantenere il vantaggio nella frazione grazie anche ai canestri di Sirri, molto attivo anche a rimbalzo offensivo. I soli 8 punti subiti nel quarto valgono il 15-8 a fine quarto.

È ancora una difesa forte e aggressiva dei rossoblu ad aprire l’ultima frazione, che permette ai ragazzi di coach Totaro di prendere il vantaggio 6-0. Un vantaggio che dura fino a metà quarto, quando gli ospiti reagiscono con due triple di fila che ristabiliscono la parità. Nel finale la freschezza dei rossoblu viene fuori, e i giovani virtussini riescono a portare a casa l’ultimo periodo per 21-16.

VIRTUS SIENA – ABC CASTELFIORENTINO (19-25; 16-24; 15-8; 21-16)

VIRTUS: Costantini, Cazzanti 8, Agostini 3, Liotta, Cini 4, Paganotto 8, Etame 3, Sirri 15, Tasselli 6, Bianchi 4, Camparevic 8, Milani 6, Pacini, Ense 3, Coti Zelati 3. All. Totaro



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