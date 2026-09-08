Siena, arrivano i totem musicali “open stage” per i giovani artisti

Siena investe sulla creatività e sul protagonismo dei giovani con i nuovi “totem musicali open stage”, un servizio pensato dal Comune di Siena per offrire agli artisti emergenti del territorio uno spazio gratuito dove esprimersi e far conoscere la propria musica.

La Giunta comunale ha approvato oggi, martedì 8 settembre, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili, Micaela Papi, la presentazione del nuovo servizio, rivolto ai giovani under 35, con una prima dimostrazione pubblica, una vera e propria “call for artists”, in programma venerdì 2 ottobre, dalle ore 18 alle 21, in Piazza del Campo, davanti a Palazzo Comunale. In quell’occasione i giovani che si prenoteranno potranno utilizzare il totem e proporre il proprio repertorio musicale.

Il progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare le competenze creative, musicali e artistiche dei giovani, favorendo opportunità di espressione e inclusione e contribuendo, in particolare, a contrastare il divario di genere nel settore artistico e musicale.

Dopo la presentazione di Piazza del Campo il totem sarà spostato, a partire da sabato 3 ottobre, presso Villa Rubini Manenti. Un’apposita collocazione di un altro tetem è prevista anche nella piazzetta tra via Bernardo Tolomei 1-7 e via Savina Petrilli, dove il servizio sarà messo gratuitamente a disposizione dei giovani under 35.

La dimostrazione del 2 ottobre permetterà quindi di far conoscere concretamente il funzionamento del servizio e le modalità di accesso, coinvolgendo direttamente i giovani artisti emergenti.

“Con i totem musicali ‘open stage’ vogliamo offrire ai giovani uno strumento concreto per esprimere il proprio talento e vivere gli spazi della città attraverso la musica e la creatività – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili Micaela Papi –. È un progetto che mette al centro i giovani, le loro competenze e la possibilità di avere occasioni per incontrarsi, socializzare, confrontarsi, farsi conoscere, creando nuove opportunità di espressione artistica e di partecipazione alla vita cittadina”.