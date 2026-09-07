Aou Senese, nuovo passo avanti per il Masterplan

Ulteriore importante passo avanti nell’attuazione del Masterplan dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per il potenziamento delle infrastrutture sanitarie: con la Delibera aziendale Numero 1025 del 04 settembre 2026 è stata disposta l’indizione della procedura aperta per l’affidamento, tramite accordo quadro con un unico operatore economico, dell’appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione di Nuovo Edificio Laboratori e della nuova Torre Antisismica Fase 1, per un valore complessivo dell’appalto pari a 25.413.571,34 Euro. Si tratta di un investimento strategico e propedeutico all’adeguamento antisismico e antincendio del presidio ospedaliero che – unitamente al nuovo edificio Volano in corso di ultimazione, al nuovo edificio ambulatori, nuova viabilità, parcheggi e centrale gas medicali di prossima realizzazione – consentirà di mantenere in essere l’attività sanitaria durante le diverse fasi di ristrutturazione degli edifici esistenti. «Con questo intervento compiamo un ulteriore passo avanti nell’attuazione del Masterplan dell’Aou Senese, un progetto strategico per l’ammodernamento e la riqualificazione dell’Aou Senese – dichiara il direttore generale Antonio Barretta –. Proseguiamo così un percorso che consentirà di rendere l’ospedale sempre più moderno e funzionale, garantendo al contempo la continuità dell’attività sanitaria durante le diverse fasi dei lavori».