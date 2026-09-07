Siena, palazzetto di viale Sclavo: lavori verso la conclusione

Il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e l’assessore all’edilizia sportiva, Lorenzo Loré, hanno effettuato questa mattina, lunedì 7 settembre, un sopralluogo presso la struttura del palazzetto dello sport di viale Sclavo, per la fase conclusiva dei lavori relativi al miglioramento statico.

“In questi giorni la ditta incaricata sta effettuando lo sgombero dei ponteggi, in modo da permettere l’utilizzo del campo centrale, già a partire da lunedì prossimo, quando la Mens Sana Basket ha in programma nuove sessioni di allenamento e in generale per tutte le attività sportive programmabili – commenta l’assessore Loré – Concluderemo entro breve l’ultima parte dei lavori relativi a una porzione della struttura, che comunque non precludono l’utilizzo del palazzetto, sia per quanto riguarda il campo che per quanto riguarda le tribune. Sono state via via aggiornate e realizzate le lavorazioni nel sottotetto finalizzate al miglioramento statico dell’edificio. Sia in questa ultima fase che nelle precedenti, abbiamo compiuto una scelta precisa: garantire, per quanto possibile e grazie a un’adeguata programmazione, la continuità di utilizzo dell’impianto durante lo svolgimento dei campionati da parte delle società sportive. Una scelta che ha comportato la suddivisione delle opere in lotti funzionali. Siamo giunti dunque al termine di un cantiere importante per la riqualificazione della struttura, allo stesso tempo stiamo lavorando agli approfondimenti per per procedere all’aggiornamento della valutazione di vulnerabilità sismica dell’edificio. “

Il cantiere ha portato a un investimento di un milione e seicentomila euro da parte dell’amministrazione comunale.