L’8 settembre è la Giornata Mondiale della Fisioterapia 2026

L’8 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Fisioterapia. Per l’edizione 2026 il tema scelto dalla World Physiotherapy richiama il valore del movimento a tutte le età come strumento di prevenzione delle malattie cardiovascolari, dell’ictus e delle principali patologie croniche non trasmissibili. Un messaggio che l’Ordine dei Fisioterapisti di Siena, che rappresenta circa 380 professionisti in tutta la provincia e promuove quotidianamente la tutela della professione, la formazione continua e la diffusione della cultura della fisioterapia, ha deciso di trasformare in un’iniziativa concreta rivolta ai cittadini. Quindici fisioterapisti che operano sul territorio senese offriranno gratuitamente sedute di valutazione funzionale rivolte alla popolazione.

L’iniziativa, partita il 31 agosto scorso, proseguirà fino all’11 settembre. I cittadini potranno consultare una mappa online dedicata al seguente link https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1FA_2_Xu-W92PWg2lm6plV5J7rWQrJhA&ehbc=2E312F, individuare lo studio aderente più vicino e contattare direttamente il professionista attraverso recapiti telefonici, e-mail e indirizzo dello studio. L’iniziativa mira a rafforzare la cultura della prevenzione, uno dei principi fondanti della professione del fisioterapista, e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di rivolgersi tempestivamente a professionisti abilitati e qualificati per preservare il proprio stato di salute e mantenere una buona autonomia funzionale.