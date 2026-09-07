Tra arte e natura con i Musei Nazionali di Siena

Il percorso alla scoperta dei capolavori cittadini parte da Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, che per tutto il mese di settembre garantirà l’apertura quotidiana. Qui il pubblico può ammirare la monumentale tela secentesca dell’Allegoria delle Quattro Stagioni, opera del maestro Rutilio Manetti. Per svelare da vicino i segreti di questo capolavoro, venerdì 11 settembre (alle ore 17:00 e in replica alle 18:00) si terranno due speciali visite guidate gratuite, incluse nel normale biglietto d’ingresso del palazzo (intero € 4,00, ridotto € 2,00, con pagamento esclusivamente tramite POS).

Il fine settimana si arricchisce poi di altre imperdibili occasioni. Sabato 12 settembre, nel pomeriggio, la Chiesa del Santuccio effettuerà un’apertura straordinaria dalle 15:30 alle 18:30: un’opportunità preziosa per ammirare la celebre Annunciazione di Jacopo della Quercia, capolavoro scultoreo del Quattrocento. Si ricorda che la chiesa rimarrà regolarmente aperta anche ogni mercoledì, dalle 9:00 alle 19:00, giornata in cui è possibile visitare anche la vicina Chiesa di San Raimondo al Refugio. Proseguono inoltre i martedì dedicati all’arte rinascimentale nella Chiesa di Santa Maria delle Nevi: ogni martedì, sempre dalle 9:00 alle 19:00, l’ingresso è gratuito per contemplare la splendida pala d’altare di Matteo di Giovanni e riscoprire l’affascinante storia legata al miracolo della neve.

Per chi ama il connubio tra cultura e paesaggio, l’appuntamento di sabato 12 settembre alle ore 16:00 si sposta fuori le mura, presso l’Eremo di San Leonardo al Lago. Da qui partirà l’escursione guidata “Tra i boschi e le pietre della Montagnola senese”, una passeggiata che intreccia la profonda spiritualità del luogo con l’esplorazione delle grotte nascoste e della geologia della zona. Per partecipare si consiglia di indossare scarpe da ginnastica o da trail e di portare con sé una scorta d’acqua. Chi desidera invece visitare soltanto l’Eremo, senza partecipare al trekking, potrà farlo liberamente dalle 16:00 alle 20:00.

La prenotazione è obbligatoria per poter partecipare sia alle visite guidate del venerdì a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, sia all’escursione del sabato all’Eremo di San Leonardo al Lago . Per riservare il proprio posto o per richiedere ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email: [email protected].