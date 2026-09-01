Siena, a Palazzo Chigi Piccolomini l’opera ritrovata di Rutilio Manetti

I Musei Nazionali di Siena inaugurano la stagione autunnale con un ricco programma di aperture straordinarie ed eventi culturali. Dal 1° settembre all’11 novembre 2026, Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla rimarrà aperto tutti i giorni della settimana, offrendo a cittadini e turisti un’occasione unica per scoprire i suoi tesori.

Oltre alla bellezza intrinseca del Palazzo, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare l’Allegoria delle Quattro Stagioni di Rutilio Manetti. Il capolavoro caravaggesco recentemente entrato a far parte delle collezioni dei Musei Nazionali di Siena, è ora permanentemente esposto all’interno del percorso museale. Tra settembre e ottobre è inoltre previsto un fitto calendario di appuntamenti, visite guidate e iniziative dedicate per approfondire la storia del Palazzo e della sua nuova prestigiosa acquisizione.

Per quanto riguarda gli orari di apertura, sarà possibile visitare Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla il giovedì, il venerdì e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il lunedì, la domenica e i giorni festivi l’orario sarà invece dalle ore 9.00 alle ore 13.30, mentre il martedì e il mercoledì l’accoglienza è programmata dalle ore 9.00 alle ore 13.00, fermo restando che l’ultimo ingresso è sempre consentito fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura. Il costo del biglietto d’ingresso ordinario è di 4,00 euro per la tariffa intera e di 2,00 euro per quella ridotta, mentre l’accesso sarà gratuito domenica 6 settembre in occasione della Domenica al Museo. Si ricorda infine ai visitatori che il pagamento del biglietto in loco è consentito esclusivamente tramite transazione POS con carte di credito o di debito.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: [email protected]