Vivo d’Orcia, il duo Factotum in concerto: musica, teatro e canzone d’autore

Concerto – spettacolo del duo “Factotum“. L’appuntamento è in programma giovedì 10 settembre alle 21,15 alla Casa del Popolo di Vivo D’Orcia. Protagonisti della serata saranno Marilena Catapano, voce, percussioni, loop station e multipad e Gianfilippo Boni, tastiera, voce e chitarra.

Un incontro artistico che attraversa musica, teatro e canzone d’autore. Factotum è un progetto nato dalla collaborazione di Marilena Catapano e Gianfilippo Boni, due musicisti che suonano insieme da oltre vent’anni. Un set agile e potente, due voci, tastiere, chitarra, percussioni e live electronics, per attraversare cantautorato italiano, pop internazionale, dance, rock e folk acustico. Un duo compatto, elegante, molto professionale ed estremamente divertente, con lo stesso respiro live. In scaletta le cover più amate del repertorio italiano, francese ed internazionale, arrangiate in chiave ritmica e liberamente reinterpretate. La canzone si fa racconto, tra pulsazioni acustiche e dinamiche moderne. Ogni live cambia pelle in tempo reale grazie all’improvvisazione del momento che rende ogni serata unica e coinvolgente ed ad un’interazione scenica coinvolgente ma misurata in base al tipo di evento. Una serata di musica e parole immersa negli spazi di Vivo d’Orcia.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento, che recupera una data saltata per maltempo, fa parte dell’ottava edizione di Alba e Tramonto Festival, la prima insieme ad Orizzonti Verticali a Castiglione d’Orcia. A cura della Compagnia/Associazione Giardino Chiuso e con il contributo del Comune di Castiglione D’Orcia. Direzione artistica di Patrizia de Bari e Tuccio Guicciardini.

Tutti i dettagli, compreso informazioni e prenotazioni su www.albaetramontofestival.it

Il Festival – Sedici appuntamenti tra teatro, danza, musica, performance, laboratori e presentazioni di libri per portare la cultura nei borghi e nelle frazioni del territorio. È questo il cuore dell’ottava edizione di Alba e Tramonto, in programma a Castiglione d’Orcia.

La novità di quest’anno è l’incontro con Orizzonti Verticali, il festival di San Gimignano che ha appena concluso la sua quattordicesima edizione. Per la prima volta le due manifestazioni danno vita a un progetto comune, con l’obiettivo di costruire nel tempo un festival diffuso capace di mettere in rete territori, comunità e luoghi della cultura. Il programma di Alba e Tramonto coinvolgerà tutto il Comune di Castiglione d’Orcia, proponendo un calendario di eventi che attraversa diversi linguaggi artistici e valorizza il legame con il territorio. Un percorso che trova nella Via Francigena e nel riconoscimento UNESCO condiviso con San Gimignano due elementi simbolici di unione tra le due realtà.

«Questa collaborazione rappresenta il primo passo di un progetto che guarda lontano – spiegano i direttori artistici Patrizia de Bari e Tuccio Guicciardini –. L’idea è quella di creare una rete culturale capace di collegare luoghi, artisti e comunità attraverso una progettualità condivisa, trasformando la Via Francigena in un itinerario di incontro e di scambio culturale».

Alba e Tramonto conferma così la propria vocazione a portare gli spettacoli nei luoghi del territorio, creando occasioni di partecipazione per cittadini e visitatori e valorizzando il patrimonio paesaggistico e culturale della Val d’Orcia.