“Nel mio giardino”, letture ed esplorazioni alla scoperta della biodiversità

Torna Nel mio giardino, il progetto promosso da Mason Perkins Deafness Fund ETS (MPDF) e sostenuto da Fondazione Monte dei Paschi di Siena attraverso il programma Community-Hub (bando CH Vie d’uscita Culturali), e organizzato in collaborazione con Siena Art Institute, Topi Dalmata e Accademia dei Fisiocritici.

Obiettivo del progetto è avvicinare bambini, famiglie, insegnanti e comunità sorda ai temi della biodiversità e dell’inclusione, attraverso albi illustrati e il contatto diretto con la natura.

Dopo i primi appuntamenti dell’anno, il calendario si arricchisce di due nuove date pensate per unire lettura, gioco ed esplorazione nel verde, entrambe accessibili alle persone sorde grazie a un servizio di interpretariato Italiano – Lingua dei Segni Italiana (LIS).

15 settembre, ore 17 — “Il mondo segreto degli insetti e altre storie misteriose” MPDF e Topi Dalmata aspettano i bambini dai 5 agli 8 anni per un pomeriggio di lettura animata di albi illustrati a tema natura, una piccola guida animata ai giardini e ai loro abitanti condotta dall’attrice Margherita Fusi. L’appuntamento si svolge nella cornice del Giardino Nascosto, lo spazio verde all’interno della sede di MPDF e Siena Art Institute, appena fuori Porta Romana.

29 settembre, ore 16:30 — “La biodiversità nascosta sotto i nostri piedi” MPDF e Accademia dei Fisiocritici coinvolgono bambini dai 7 ai 10 anni in un’esplorazione tra terra, radici e piccolissimi abitanti del suolo. Guidati da Debora Barbato, i partecipanti cammineranno nel giardino, ascolteranno storie, osserveranno al microscopio organismi invisibili a occhio nudo e scopriranno quanta vita si nasconde sotto i nostri piedi. Le scoperte prenderanno forma attraverso il disegno, dando vita a una piccola esposizione artistica nel Giardino Nascosto.

Entrambi gli eventi sono a partecipazione libera con prenotazione obbligatoria, tramite i moduli disponibili sul sito di MPDF, alla pagina dedicata.

Il progetto “Nel mio giardino, storie di sostenibilità accessibile” nasce con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e dialogo tra persone sorde e udenti, valorizzando le differenze come risorsa. Il cuore delle attività sono due luoghi simbolo della rigenerazione urbana a base culturale a Siena, appena fuori Porta Romana: il Giardino Nascosto e la Valle del Pavone, oggi spazi vivi aperti alla cittadinanza e alla sperimentazione educativa.

Oltre agli appuntamenti pubblici, il programma — che si sviluppa da maggio a dicembre 2026 — ha previsto momenti di formazione per insegnanti (“Conversazioni nel bosco”), uno “Scaffale della Natura” con albi illustrati in prestito e consultazione, e un “Glossario della Natura” in Lingua dei Segni Italiana, che sarà disponibile in video e accessibile tramite QR code.

Per informazioni e prenotazioni:

15 settembre: modulo di prenotazione

29 settembre: modulo di prenotazione