“L’Eco dei Passaggi” a Castellina in Chianti

Prosegue “L’Eco dei Passaggi”, il festival errante promosso dall’associazione Cura la Coltura lungo le antiche vie della transumanza in provincia di Siena. Il prossimo appuntamento, previsto per sabato 12 settembre 2026 alle ore 17, vedrà protagonisti il mito antico e il paesaggio naturale nel comune di Castellina in Chianti.

L’evento, intitolato “Tra mito e greggi”, unisce in un unico percorso la memoria delle vie pastorali, il mito e l’arte performativa. Il pomeriggio si aprirà con un’introduzione a cura di Valeria Fazzi, che inquadrerà la storia e le caratteristiche della transumanza nel territorio senese e presenterà il lavoro di ricerca e sperimentazione della rinomata compagnia O Thiasos TeatroNatura®, per poi lasciare il passo allo spettacolo itinerante nel paesaggio “La metamorfosi della Ninfa Io”.

Ispirata alle Metamorfosi di Ovidio, la rappresentazione — con drammaturgia e regia di Sista Bramini — si integra pienamente con l’evolversi della luce al tramonto, i suoni della terra e la natura circostante, trasformando l’ambiente stesso in un attore vivo.

Lo spettacolo evoca la vicenda della ninfa Io, trasformata in giovenca e contesa tra la gelosia divina e la custodia di Argo, il pastore dai cento occhi.

Più che una semplice narrazione, la messinscena offre visioni di straordinaria forza poetica: personaggi che svettano su imponenti trampoli da pastore, attrezzo storicamente usato per dominare le greggi dall’alto, corpi che si muovono sulla terra e il canto polifonico a cappella composto da Francesca Ferri, eseguito dal vivo secondo l’antico spirito del “recitar cantando”.

In scena si alterneranno Sista Bramini, Camilla Dell’Agnola, Francesca Ferri, Eva Paciulli, Nora Tigges e Silvia Balossi, con i costumi di Fernanda Pessolano, per un’esperienza immersiva capace di affascinare il pubblico di ogni età, al confine tra dimensione umana, animale e divina.

Il festival: cammino, memoria e rigenerazione

Il festival si articola in quattro appuntamenti itineranti nella provincia di Siena, trasformando il cammino in un’esperienza immersiva.

Ogni tappa non è una semplice escursione, ma un intreccio di narrazioni, interventi performativi e riflessioni sulle pratiche di produzione del cibo e la tutela della biodiversità.

L’iniziativa è parte del progetto “CamBioVia-Pro – Tutela attiva della biodiversità tramite le comunità e l’economia sostenibile”, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

A commentare lo spirito dell’iniziativa è Giulia Pagnetti, presidente di Cura la Coltura APS:

“Con ‘L’Eco dei Passaggi’ non vogliamo proporre una semplice operazione nostalgica, ma utilizzare la memoria della transumanza come una metafora culturale per connettere passato e presente. Camminare oggi lungo queste vie significa riscoprire un’etica del paesaggio dove l’uomo e l’animale sono parte integrante di un ecosistema vivo.

Come associazione e comunità del cibo e della biodiversità, riconosciuta dalla Regione Toscana nel 2022, la nostra missione è riavvicinare le persone alla terra: attraverso il passo lento e il racconto, trasformiamo il cammino in un percorso esperienziale che ci aiuta a riflettere criticamente sull’impatto dei nostri stili di vita sulla terra che abitiamo e condividiamo”.

Informazioni e dettagli dell’evento

Data e ora: sabato 12 settembre 2026, ore 17

Luogo: Poggio della Comunella, Castellina in Chianti (SI)

Ore 17: introduzione a cura di Valeria Fazzi, guida ambientale

Ore 18: performance teatrale itinerante “La metamorfosi della Ninfa Io” – Compagnia O Thiasos TeatroNatura®

Partecipazione: gratuita

Prenotazione: obbligatoria via email o telefono

Contatti e prenotazioni

Email: [email protected]

Telefono / WhatsApp: +39 351 6097001

Siti web: www.curalacoltura.it | www.teatronatura.it