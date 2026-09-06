Il 9 settembre Girogustando torna a Sarteano

Mercoledì 9 settembre prende il via la seconda parte dell’edizione 2026 di Girogustando, la 25esima in provincia di Siena per la rassegna di gemellaggi gastronomici ideata da Confesercenti. E lo fa, per la prima volta, da Sarteano, dove il Chiostro Cennini ospiterà Morgante di Gavorrano. Una suggestiva location, un edificio storico del XV secolo nel cuore del borgo medievale che racchiude cantine, granai, grotte e reperti scultorei.

Sulla balconata del chiostro affaccia il ristorante guidato dallo chef Damiano Caramagno Oyarzo, autore di una cucina toscana rivisitata, attenta alle materie prime locali e stagionali. Al suo fianco il 9 settembre ci sarà Massimo Bucci, professionista con una solida esperienza maturata tra noti locali della costa e attività di formazione. Dal 2023 Bucci è l’anima della cucina di Morgante GEO Food & Wine, dinamico locale di Gavorrano (nelle Colline Metallifere). Caratterizzato da una proposta legata al pesce, al Mediterraneo e al beverage d’autore, Morgante è anche un punto di riferimento conviviale per eventi socio-culturali.

Per il pubblico di Girogustando, Damiano e Massimo proporranno un elegante dialogo tra i sapori di terra e di mare. Chiostro Cennini interpreterà la tradizione toscana con abbinamenti contemporanei: apertura con pappa al pomodoro, burratina e arancino di verdure con maionese al lime; primo piatto con cappellaccio al ragù d’anatra, fonduta di pecorino al limone e porri croccanti. Morgante risponderà con le note intense e la sapidità del Mediterraneo: mazzancolle sfumate al Vin Santo su crema di ricotta e spada marinato al finocchietto, il fagottino al ragù di polpo e patate su crema di zafferano, il tonno in crosta alle erbe della macchia mediterranea. In abbinamento vini San Gregorio di Chiusi, selezionati dal Consorzio Chianti Colli senesi.

L’inizio dell’esperienza è fissato per le ore 20.30 del 9 settembre: menu completo e dettagli su www.girogustando.tv e sul sito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.