Chianciano Terme, al Teatro Caos la stagione 2026-2027

Il Teatro Caos di Chianciano Terme si prepara ad alzare nuovamente il sipario per una nuova, entusiasmante stagione teatrale 2026–2027. Con lo slogan “È sempre domenica. È sempre festa. È sempre Teatro Caos”, la rassegna promette di accompagnare il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, riflessione e grande intrattenimento, confermando il teatro cittadino come un punto di riferimento culturale essenziale per tutto il territorio.

La stagione, curata con la consueta passione e maestria dalla direzione artistica di Manfredi Rutelli e organizzata da LST Teatro con il sostegno del Comune di Chianciano Terme fa parte del cartellone di eventi Valdichiana 2026 Capitale Toscana della Cultura, oltre al prezioso sostegno di Unicoop Firenze.

A caratterizzare il nuovo cartellone è una programmazione ricca e trasversale, pensata per intercettare i gusti di un pubblico vasto e curioso. Tutti gli appuntamenti principali si terranno la domenica pomeriggio, alle ore 18 trasformando la fine del fine settimana in un momento di incontro, condivisione e cultura.

«Presentiamo con grande entusiasmo la nuova stagione del Teatro Caos, un progetto che rinnova il nostro impegno nel promuovere la cultura come bene accessibile a tutta la comunità. Il programma di quest’anno unisce qualità artistica, varietà dei linguaggi e impegno civile, confermando il Teatro Caos come un vivace centro di aggregazione e crescita culturale per Chianciano Terme. Crediamo fermamente che il teatro rappresenti uno spazio fondamentale di riflessione, festa e condivisione. Invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa e a vivere insieme a noi questa bella domenica di cultura» spiega l’assessore alla cultura Michele Micheli.

Un percorso tra drammaturgia contemporanea, grande storia e commedia

L’inaugurazione è affidata, domenica 8 novembre, allo spettacolo Settanta Volte Sette, con la regia di Clara Sancricca, una produzione che vedrà sul palco un nutrito cast di attori affiancato dalla voce fuori campo di Giorgio Stefanori. Il percorso proseguirà domenica 13 dicembre con Complessità. Il gioco della vita, scritto da Andrea Brunello per la regia di Manfredi Rutelli, un’opera che indaga le sfaccettature delle relazioni umane con Maria Vittoria Barrella e lo stesso Brunello. Il nuovo anno si aprirà domenica 17 gennaio nel segno della grande storia con Archimede. La solitudine di un genio, di Costanza Di Quattro per la regia di Alessio Pizzech, con Mario Incudine, Antonio Vasta e Tommaso Garrè.

Fine gennaio, precisamente domenica 31, vedrà in scena Il Circo Capovolto, uno spettacolo diretto da Andrea Paolucci e tratto dal romanzo di Milena Magnani, portato sul palco da Andrea Lupo. Il mese di febbraio proporrà invece due appuntamenti imperdibili: domenica 7 febbraio la celebre Compagnia Lombardi-Tiezzi presenterà Meno di Due, scritto e diretto da Francesco Lagi con Anna Bellato, Francesco Colella e Leonardo Maddalena; domenica 21 febbraio sarà la volta dell’ironia travolgente di Una cena d’addio, commedia firmata da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, con la regia di Alberto Giusta. Gli ultimi due appuntamenti della rassegna principale si terranno in primavera: domenica 14 marzo andrà in scena Bianco, scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Tantillo al fianco di Valentina Carli, mentre domenica 4 aprile chiuderà il cartellone Gli altri rivoluzionari, per la regia di Valerio Bucci e la drammaturgia di Agnese Desideri.

A questo ricco calendario si aggiunge anche un evento speciale fuori abbonamento, previsto per domenica 10 gennaio: L’arte di inventare storie, scritto e diretto da Luca Pizzurro per EllegiPi TEATRO 20, con Gianni Poliziani, Guido Saudelli, Eleonora Casoli e Marta Dobrovich.

“Una proposta artistica che mette in luce la qualità del teatro contemporaneo, con compagnie professionali di ottimo livello e temi di grande attualità affrontati con leggerezza e intelligenza. È la linea originale e coraggiosa del Teatro Caos, e il pubblico la premia: tra abbonamenti confermati e nuove sottoscrizioni abbiamo già superato i numeri straordinari della scorsa stagione. Il Teatro Caos vuole essere un teatro moderno, dinamico e accogliente, e lo dimostra l’offerta di abbonamenti accessibili a tutti, e la scelta di programmare gli spettacoli la domenica alle 18.00, seguiti da un piacevole aperitivo con gli artisti, offerto dalle aziende del territorio; aziende che hanno voluto condividere e sostenere un progetto che riconoscono essere fondamentale per la crescita della comunità” afferma il Direttore Artistico Manfredi Rutelli.

Abbonamenti e Biglietteria

Per facilitare l’accesso a tutti i cittadini e valorizzare la fidelizzazione del pubblico, l’amministrazione e l’organizzazione hanno previsto formule d’abbonamento particolarmente vantaggiose. L’abbonamento completo all’intera stagione di 8 spettacoli ha un costo di 90,00 € (ridotto ad 75,00 € per gli over 68 e a soli 35,00 € per i giovani under 26 con la formula “Caos”).

Per i singoli spettacoli, i biglietti variano dai 15,00 € dell’intero, ai 13,00 € per i soci/over 68, fino ai 5,00 € per i ragazzi sotto i 26 anni. È inoltre disponibile la TeatrInsieme Valdichiana Card al costo di 5,00 €.

Informazioni e Contatti

La biglietteria e le prenotazioni sono attive dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a LST Teatro o visitare il Teatro Caos in Viale Dante 4C (Giardini Pubblici): 0578 321101 – [email protected] – www.lst-teatro.it.