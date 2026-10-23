San Gimignano, menzione speciale a City Vision

Nei giorni scorsi San Gimignano è stato fra i protagonisti degli Stati Generali delle Città Intelligenti di City Vision, il grande appuntamento nazionale dedicato all’innovazione e alla trasformazione sostenibile e inclusiva dei territori che si è svolto a Padova con la partecipazione di amministrazioni pubbliche, imprese, ricercatori e innovatori in arrivo da tutta Italia.

San Gimignano è stata rappresentata dal sindaco Andrea Marrucci, che ha raccontato le esperienze sviluppate su tre fronti: la presenza nella Rete dei Comuni Sostenibili con l’attuazione delle buone pratiche e le comunità energetiche; il tema dell’approccio digitale e data driven sviluppato in questi anni per supportare le stazioni di ricarica per le auto elettriche, le paline digitali per il TPL, il sistema di Infomobilità e il Report di destinazione turistica che viene prodotto ogni mese; il rapporto fra turismo, cultura e attrattività dei territori. Nel corso degli Stati Generali di City Vision, San Gimignano ha ricevuto anche una menzione per il progetto “San Gimignano accelera sulla mobilità elettrica: una rete di ricarica per un territorio più pulito e accessibile”, che in pochi anni ha permesso di ampliare in maniera significativa l’infrastruttura dedicata alla mobilità elettrica sul territorio comunale.

“La presenza a City Vision – afferma il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci – ha offerto l’opportunità di confrontarsi con altre amministrazioni e di raccontare le esperienze che stiamo sviluppando a San Gimignano sul fronte dell’innovazione e della sostenibilità con iniziative rivolte a cittadini e visitatori. La menzione ricevuta per la mobilità elettrica fa particolarmente piacere, perché riconosce un percorso concreto avviato in pochi anni per governare meglio il territorio, migliorare i servizi e affrontare con maggiore consapevolezza sfide complesse come quelle legate alla mobilità. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e ringrazio la giunta, a partire dall’assessore Gianni Bartalini che ha delega su questi temi, gli uffici comunali competenti e la Polizia locale”.