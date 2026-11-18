Il consiglio comunale di San Gimignano si apre agli studenti per celebrare la Festa della Toscana e rendere omaggio a Carlo Collodi. La seduta, convocata per domani, giovedì 19 novembre, prenderà il via alle ore 9.15 al Centro civico ‘Le granaglie’ con la proposta di intitolazione simbolica di Piazza delle Erbe a Carlo Lorenzini, in arte Collodi, nel bicentenario della nascita. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Festa della Toscana 2026 dedicate al tema “La Toscana che si prende cura. Diritti, persone e comunità”. Al primo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale parteciperanno le classi quinte delle scuole primarie di San Gimignano e Ulignano. Al termine della discussione, amministratori, consiglieri e studenti raggiungeranno Piazza delle Erbe, dove sarà scoperta la targa dedicata allo scrittore toscano che ha donato al mondo la storia di Pinocchio. Il consiglio comunale continuerà poi nella Sala Consiliare con gli altri punti previsti per la seduta.

La Festa della Toscana e il progetto di San Gimignano. In occasione della Festa della Toscana 2026 e del tema individuato, San Gimignano ha scelto di mettere al centro la tutela dei bambini e degli adolescenti e la responsabilità condivisa di famiglie, scuola e istituzioni nell’accompagnare la loro crescita. Il progetto, intitolato “La trappola dei balocchi: ieri fiaba, oggi schermo”, rilegge in chiave contemporanea uno dei passaggi più conosciuti dell’opera di Collodi. Il Paese dei balocchi, infatti, diventa la metafora della seduzione esercitata oggi dagli schermi, dai videogiochi e dalle piattaforme digitali costruiti intorno alla gratificazione immediata e capaci di condizionare abitudini e relazioni, se utilizzati senza consapevolezza. Allo stesso tempo, la salvezza di Pinocchio ricorda che la crescita richiede una comunità capace di prendersi cura dei più giovani. Un impegno che oggi coinvolge anche a San Gimignano amministrazione comunale, famiglie, istituzioni scolastiche e associazioni nella costruzione di un rapporto più equilibrato con la tecnologia.

La targa dedicata a Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, lo ricorderà come “illustre scrittore toscano” che ha donato al mondo “una fiaba universale sulla crescita” e resterà visibile per un anno a partire dal 19 novembre 2026. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

L’impegno del Comune di San Gimignano su legame fra giovani e nuove tecnologie. Il progetto realizzato per la Festa della Toscana darà continuità anche all’esperienza di “Connessi Sicuri 2.0” e ai Patti digitali di comunità di San Gimignano avviati nei mesi scorsi. Inoltre, sono previste nuove attività formative per studenti e genitori dedicate all’impatto di schermi e videogiochi, al rinvio dell’acquisto del primo smartphone e alla protezione dei minori dai rischi legati all’intelligenza artificiale e ai deepfake.

Le celebrazioni della Festa della Toscana a San Gimignano culmineranno lunedì 30 novembre, quando il Palazzo comunale sarà illuminato di bianco e rosso, i colori della Toscana, in omaggio alla Festa che si celebra ogni anno per ricordare la riforma con cui, nel 1786, il granduca Pietro Leopoldo abolì la pena di morte e la tortura rendendo il Granducato di Toscana il primo Stato al mondo a compiere questa scelta di civiltà.