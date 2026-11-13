San Gimignano, AIperidee: l’intelligenza artificiale e il “fattore anima”

L’intelligenza artificiale può affiancare le imprese e la pubblica amministrazione, ma resta insostituibile il “fattore anima” fatto di consiglio umano, tatto e professionalità. È questo il filo conduttore emerso ieri, mercoledì 11 novembre, all’Enjoy Drink food life di San Gimignano in occasione di “QuotidIAnamente – dialoghi su intelligenza artificiale, quotidianità e imprese”, l’appuntamento di AIperidee promosso da Confesercenti Siena.

Durante la conversazione accompagnata da degustazione, Lorenzo Borgianni – in arte il “Gingegnere” – ha condiviso la propria esperienza diretta con le tecnologie generative. Inizialmente diffidente verso questi strumenti, il divulgatore e imprenditore sangimignanese ha raccontato di aver intrapreso un percorso di formazione per imparare a usarli correttamente. Una scelta che ha portato risultati concreti nella quotidianità lavorativa, con tempi di lavoro più che dimezzati, ad esempio nel montaggio delle clip destinate ai social media. Il limite, però, resta netto sul fronte creativo e sensoriale: raccontando di aver assaggiato un “gin algoritimico” elaborato dall’AI, Borgianni ha evidenziato come al prodotto mancasse «l’anima», dalla persistenza degli aromi fino al tocco umano. In certi passaggi, è stata la conclusione, la tecnologia non può sostituire l’esperienza e la sensibilità degli operatori.

Esperienza diversa ma complementare, per il pubblico di AIperidee, quella di Andrea Marrucci: il Sindaco di San Gimignano ha dato conto del City vision di Padova, l’evento per le smart cities che ha assegnato al suo Comune una menzione speciale per l’approccio “data driven” adottato per gestire le colonnine di ricarica elettrica, il sistema di infomobilità e per creare mensilmente il Report di destinazione turistica. “Non siamo l’unico Comune ad averlo fatto, ma uno dei più piccoli sì – ha detto – ed è importante che questo sia stato evidenziato. L’intelligenza artificiale può essere un valido alleato per la Pubblica amministrazione, ma serve controllo e consapevolezza: per questo abbiamo adottato delle specifiche Linee guida per l’utilizzo al nostro interno. Un altro filone che stiamo seguendo è quello dell’uso della AI predittiva, anche in chiave turistica”.

Sul fronte del supporto alle attività economiche è intervenuta Anna Maria Casesa, Responsabile delle Procedure informatiche di Confesercenti Siena, illustrando come l’intelligenza artificiale stia trasformando l’assistenza alle imprese. Grazie all’analisi gestionale su situazioni costantemente aggiornate, chi utilizza questi strumenti supera la semplice fase di data entry per passare a un controllo effettivo dell’andamento aziendale, cambiando radicalmente approccio al lavoro.

L’epilogo di AIperidee sono stati gli assaggi di tipicità a cura dell Enjoy Drink food life, in stile Vetrina Toscana. Il prossimo appuntamento con Aperidee sarà il 13 gennaio a Fonte giusta academy di Siena, mentre il 18 novembre al Tea room (sempre a Siena) à in programma lo spin-off Vecchia bottega futura: dettagli su www.aperidee.it