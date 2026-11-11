San Gimignano, censimento di persone fragili e con disabilità

Il Comune di San Gimignano ha avviato un censimento delle persone con disabilità, anziani e cittadini con specifiche necessità o in condizioni di fragilità residenti o domiciliate nel territorio sangimignanese per integrare il Piano Comunale di Protezione Civile. L’obiettivo è costruire una banca dati aggiornata che permetta di migliorare la pianificazione e il coordinamento degli interventi in caso di emergenze, conoscendo preventivamente i cittadini che potrebbero avere difficoltà a mettersi autonomamente in sicurezza o che potrebbero necessitare di particolare assistenza.

Info. La partecipazione al censimento è volontaria e le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente nell’ambito del Piano Comunale di Protezione Civile di San Gimignano. L’adesione non comporta automaticamente l’attivazione di uno specifico servizio e neppure la garanzia di un intervento individuale durante un’emergenza. Al tempo stesso, la mancata partecipazione non pregiudica l’accesso alle misure e ai servizi di protezione civile previsti dal Piano Comunale.

Per aderire al censimento è possibile compilare, con il consenso esplicito dell’interessato, il modulo disponibile presso l’Urp (Piazzale Martiri di Montemaggio, 4) e presso il Comando Polizia Locale (Via di Fugnano, 20) oppure contattare la Polizia Locale al numero 0577-990346 o all’indirizzo mail [email protected]. Il modulo è disponibile anche sul sito istituzionale del Comune, www.comune.sangimignano.si.it e, una volta compilato, può essere consegnato all’Urp o al Comando di Polizia Locale.