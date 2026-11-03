San Gimignano: sindaco e giunta incontrano i cittadini su tutto il territorio

Otto incontri su tutto il territorio comunale per confrontarsi insieme ai cittadini su bilancio 2027, opere pubbliche, priorità e bisogni di ogni zona delle nostre comunità. Sono quelli organizzati dal Comune di San Gimignano e in programma da mercoledì 4 novembre a giovedì 19 novembre con la partecipazione del sindaco Andrea Marrucci e della giunta comunale. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.15.

Il calendario degli incontri. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 4 novembre presso il Centro civico “Le granaglie”, in piazzale Martiri di Montemaggio, per incontrare i cittadini del centro storico di San Gimignano. Giovedì 5 novembre sarà la volta della zona di Belvedere, con un incontro nella sede del Consiglio di Quartiere in piazza Martiri della Libertà, mentre lunedì 9 novembre sindaco e giunta saranno a Badia a Elmi, presso la sede del Consiglio di Frazione in via del Pescaiolo.

Il calendario continuerà martedì 10 novembre a Pancole, nei locali del Circolo Arci, mercoledì 11 novembre a Castel San Gimignano, ancora nei locali del Circolo Arci, e lunedì 16 novembre a Santa Lucia, nella sede del Consiglio di Quartiere in via del Ghirlandaio, con un incontro rivolto anche ai residenti nella zona di Santa Chiara. Gli ultimi due incontri sono previsti per mercoledì 18 novembre a San Benedetto e giovedì 19 novembre a Ulignano, entrambi ospitati nei locali dei rispettivi Circoli Arci.

“Gli incontri con i cittadini su tutto il territorio, nei quartieri e nelle frazioni – afferma il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci – sono sempre momenti di confronto diretto con i cittadini e anche quest’anno saranno un’ulteriore occasione per condividere le scelte che accompagneranno il bilancio del 2027 e il programma delle opere pubbliche, ma soprattutto per ascoltare osservazioni, esigenze e proposte che arrivano direttamente dalla nostra comunità e dalle diverse zone. Un vero e proprio momento concreto di partecipazione e di coinvolgimento che aiuta la giunta a costruire priorità e interventi il più possibile vicini ai bisogni reali dei cittadini”.