Mens Sana Judo, oro ai Campionati Italiani a squadre di Kata a Verona

Una Mens Sana Judo superlativa quella scesa sul tatami di Verona in occasione del Campionato Italiano a Squadre per Regioni di Judo Kata. I biancoverdi tornano a casa con una medaglia d’oro e un ottimo quinto posto, contribuendo in maniera importante al risultato complessivo della Toscana. A salire sul gradino più alto del podio sono stati gli ormai inarrestabili Elia Domenichini e Daniele Gabbriellini, vincitori nel Nage no Kata Under 18. Buona prova anche per Lara Bossini e Matteo Gabbriellini, che nel Nage no Kata Under 15 hanno conquistato il quinto posto, chiudendo a pochissimi punti dal podio.

Due prestazioni di grande valore che hanno contribuito al quinto posto della Toscana nella classifica generale, con 27 punti, in una competizione vinta dall’Emilia-Romagna davanti a Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

“Sono estremamente soddisfatto di entrambe le prestazioni – ha dichiarato Yuri Ferretti, tecnico della Mens Sana Judo –. Per Elia e Daniele si tratta di un’importante conferma dopo l’argento conquistato ai Campionati del Mondo, mentre Lara e Matteo, nonostante la giovanissima età, hanno ottenuto uno splendido risultato, dimostrando di avere grandi margini di crescita. Ci tengo inoltre a sottolineare che tutti e quattro praticano sia il Kata sia il combattimento agonistico, un aspetto nel quale credo fortemente: il nostro obiettivo è formare judoka completi, capaci di esprimersi in tutte le dimensioni del Judo”.