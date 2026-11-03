Rigomagno, riapre il ponte sul Foenna lungo la SP 11/A

Riapre in condizioni di totale sicurezza e con standard strutturali completamente rinnovati il ponte sul torrente Foenna, situato lungo la Strada Provinciale 11/A nei pressi del centro abitato di Rigomagno. La Provincia di Siena ha infatti portato a termine un articolato e importante intervento di manutenzione straordinaria, riqualificazione e consolidamento, per un investimento complessivo pari a 585 mila euro.

L’opera si è resa necessaria per risolvere le criticità legate all’usura del tempo sul manufatto, garantendo così la stabilità dell’infrastruttura e la massima sicurezza per la circolazione veicolare di residenti e utenti della viabilità provinciale.

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato il risanamento profondo dell’intradosso dell’infrastruttura, interamente ripreso, e consolidato per garantire una superiore tenuta nel tempo e la protezione delle componenti in cemento armato; la completa demolizione e ricostruzione dei cordoli di contenimento laterali, predisposti per l’alloggiamento delle nuove barriere stradali di sicurezza. Nella giornata di domani, martedì 3 novembre, i lavori saranno completatati con la posa in opera del nuovo asfalto sull’intero tratto interessato dai lavori, compreso il segmento di collegamento che giunge fino al passaggio a livello. Con il completamento dell’asfaltatura e l’installazione delle ultime dotazioni di segnaletica, il cantiere viene formalmente chiuso e la viabilità ripristinata a pieno regime.