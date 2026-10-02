Censimento Istat, dal 5 ottobre coinvolti quattro Comuni della Valdichiana

Prenderà il via il 5 ottobre 2026 la nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Nel territorio della Valdichiana Senese la rilevazione da Lista interesserà quest’anno esclusivamente i Comuni di Chianciano Terme, Pienza, Sinalunga e Torrita di Siena. Non saranno invece coinvolti, per la rilevazione 2026, i Comuni di Cetona, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Trequanda.

Il Censimento non riguarda tutte le famiglie residenti nei Comuni interessati. La rilevazione da Lista coinvolge infatti un campione di famiglie individuate dall’Istat e selezionate secondo le procedure statistiche previste. Le famiglie chiamate a partecipare riceveranno una lettera nominativa dell’Istat, contenente le informazioni sul Censimento e le credenziali necessarie per accedere al questionario online. Saranno pertanto le famiglie che ricevono la comunicazione a dover prendere parte alla rilevazione.

A partire dal 5 ottobre sarà possibile compilare autonomamente il questionario attraverso il sito dell’Istat, utilizzando le credenziali riportate nella lettera ricevuta. La prima fase della rilevazione, dedicata alla restituzione dei questionari via Internet, proseguirà fino all’11 novembre 2026. Sono inoltre previste modalità di assistenza attraverso i Centri Comunali di Rilevazione e, nelle successive fasi della rilevazione, attraverso gli altri canali di raccolta previsti dall’Istat.

La seconda fase, dedicata al recupero delle mancate risposte, si svolgerà dal 12 novembre al 23 dicembre 2026. In questo periodo le famiglie che non avranno ancora completato il questionario, saranno contattate da un rilevatore, munito di tesserino di riconoscimento e incaricato dall’Unione dei Comuni, per poter essere intervistate.

Il Censimento permanente consente all’Istat di aggiornare con continuità le informazioni sulla popolazione e sulle sue principali caratteristiche, attraverso l’integrazione dei dati raccolti con le rilevazioni campionarie e quelli provenienti dalle fonti amministrative. Nel 2026 la rilevazione censuaria prevede la sola componente da Lista e coinvolge complessivamente circa un milione di famiglie in 2.529 Comuni italiani.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio associato di statistica dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, in via di Fuori n.20, a Sarteano (telefono 0578 269304, email [email protected]).

Ulteriori informazioni sulla rilevazione, sulle modalità di compilazione e sulle attività del Censimento saranno rese disponibili attraverso i canali istituzionali dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e dei Comuni interessati.Prenderà il via il 5 ottobre 2026 la nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Nel territorio della Valdichiana Senese la rilevazione da Lista interesserà quest’anno esclusivamente i Comuni di Chianciano Terme, Pienza, Sinalunga e Torrita di Siena. Non saranno invece coinvolti, per la rilevazione 2026, i Comuni di Cetona, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Trequanda.

Il Censimento non riguarda tutte le famiglie residenti nei Comuni interessati. La rilevazione da Lista coinvolge infatti un campione di famiglie individuate dall’Istat e selezionate secondo le procedure statistiche previste. Le famiglie chiamate a partecipare riceveranno una lettera nominativa dell’Istat, contenente le informazioni sul Censimento e le credenziali necessarie per accedere al questionario online. Saranno pertanto le famiglie che ricevono la comunicazione a dover prendere parte alla rilevazione.

A partire dal 5 ottobre sarà possibile compilare autonomamente il questionario attraverso il sito dell’Istat, utilizzando le credenziali riportate nella lettera ricevuta. La prima fase della rilevazione, dedicata alla restituzione dei questionari via Internet, proseguirà fino all’11 novembre 2026. Sono inoltre previste modalità di assistenza attraverso i Centri Comunali di Rilevazione e, nelle successive fasi della rilevazione, attraverso gli altri canali di raccolta previsti dall’Istat.

La seconda fase, dedicata al recupero delle mancate risposte, si svolgerà dal 12 novembre al 23 dicembre 2026. In questo periodo le famiglie che non avranno ancora completato il questionario, saranno contattate da un rilevatore, munito di tesserino di riconoscimento e incaricato dall’Unione dei Comuni, per poter essere intervistate.

Il Censimento permanente consente all’Istat di aggiornare con continuità le informazioni sulla popolazione e sulle sue principali caratteristiche, attraverso l’integrazione dei dati raccolti con le rilevazioni campionarie e quelli provenienti dalle fonti amministrative. Nel 2026 la rilevazione censuaria prevede la sola componente da Lista e coinvolge complessivamente circa un milione di famiglie in 2.529 Comuni italiani.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio associato di statistica dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, in via di Fuori n.20, a Sarteano (telefono 0578 269304, email [email protected] ).

Ulteriori informazioni sulla rilevazione, sulle modalità di compilazione e sulle attività del Censimento saranno rese disponibili attraverso i canali istituzionali dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e dei Comuni interessati.